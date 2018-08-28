胃癌4大「關鍵症狀」曝光！一拖存活率剩3成

2018年08月28日 15:32 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

末期胃癌可能出現糞便有血、黑便、食慾不振和體重減輕，存活率恐不到三成。(圖/達志影像)

經常打嗝、胃痛，小心這可能是早期胃癌的跡象！專家表示，胃癌的症狀很容易被忽略，但通常疾病就在還沒被診斷出時再度惡化。根據國外媒體《express》報導，英國國家衛生局表示，經常打嗝、飯後過飽、持續消化不良和胃食道逆流，以及持續的胃痛，這四個都有可能是胃癌的早期關鍵症狀。

報導指出，所謂早期胃癌就是癌細胞浸潤的範圍沒有超過黏膜下層，也就是侵犯的深度比較淺，所以處理的方法就比較簡單，手術或內視鏡黏膜切除即可，可免去化學療法，五年的存活率可高達95%以上。

當癌症繼續發展，可能會出現其他症狀，例如：糞便中有血、黑便、食慾不振和體重減輕，若放著不管，甚至一拖就是好幾年，接下來的處理方式就相當棘手，而且末期的胃癌存活率就大大減低，恐怕不到三成。

胃癌發生的確切原因尚不清楚，但各健康機構都表示，55歲以上的男性，若有吸煙、飲食中纖維含量低、加工食品或紅肉含量高，就有可能是胃癌的高危險群，尤其如果吃大量的醃鹽食物，更容易罹患胃癌。

醫師提醒，胃鏡檢查可以說是目前診斷早期胃癌的最佳方法，雖然過程有些不舒服，但仍可以忍受，經驗豐富的內視鏡專家，加上及時的胃鏡檢查，可以及早發現、及早治療，否則等到變成晚期胃癌才來處置，治療效果將大打折扣。

(中時電子報)