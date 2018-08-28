瑞莎愛MIKIMOTO孔克珍珠 粉紅好浪漫

瑞莎佩戴MIKIMOTO孔克珍珠項鍊，粉紅好浪漫。（粘耿豪攝影）

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MIKIMOTO有「龍珠」之稱的美樂珍珠鉑金鑽石項鍊，1790萬元。（MIKIMOTO提供）
MIKIMOTO有「珍珠之后」美譽的孔克珍珠頂級珠寶鑽石項鍊，1340萬元。（ MIKIMOTO提供）

珍珠不再只有黑與白，也有粉紅、金黃、粉藍等五彩繽紛的色彩，更添奢華浪漫。MIKIMOTO即起至9月5日在麗晶精品舉辦天然珍珠展，邀請瑞莎佩戴一套以21顆粉紅色孔克珍珠串成的項鍊，浪漫指數破表，猶如渾身散發粉紅泡泡。

瑞莎是浪漫的雙魚座，原本就對粉紅色毫無招架之力，得知MIKIMOTO項鍊是以21顆孔克珍珠組成，更是開心，「我和女兒的生日都是21日，真是好巧！」

瑞莎笑說，她家族的女人都愛珍珠，從小就常把玩媽媽的珍珠飾品，甚至求媽媽讓她戴珍珠耳環上學，媽媽也答應了。如今兩歲的女兒也遺傳了家族女人愛珠寶的嗜好，有時女兒哭不停，她只要打開珠寶盒，女兒就不哭了，十分神奇。

MIKIMOTO即起登場的「The Treasures of Sea」天然珍珠展，主打金黃色美樂珍珠項鍊和21顆粉紅孔克珍珠項鍊，金黃色美樂珍珠出自南洋Melo Melo海螺貝，在越南有「龍珠」之稱，是皇室的象徵；粉紅孔克珍珠出自加勒比海的Queen Conch海螺，被譽為「珍珠之后」，一王一后的組合，話題十足。

(中時 )

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