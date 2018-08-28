北藝中心擬追加7.67億預算　議員痛批錢坑

台北表演藝術中心外牆工程預計明年2月完工，內部裝潢工程則要到2021年才會竣工，北藝中心營運恐還要等一段時間。（林縉明攝）

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北市議會教育委員會今赴北藝中心視察，多位議員關注要追加多少預算及何時能完工？對此，市府表示，預計需追加7.67億元，預估2021年竣工。（林縉明攝）

台北表演藝術中心受到承包商倒閉前年底全面停工，北市府拆為外牆及內部裝潢兩個標案發包，因減項招標工程款、技術服務費等經費增加，市府向市議會提出追加7.67億元，教育委員會28日到場現勘，多位議員痛批市府根本是拿刀架議員脖子，任由市府予取予求。對此，工務局長彭振聲允諾，此次追加預算後不會再追加預算，目標2021年完成整體工程。

議員王鴻薇、陳重文、厲耿桂芳、李建昌、王威中今到場勘查，瞭解工程進度及現況，議員最關切北藝中心何時能完工？究竟還要追加多少預算？文化局長鍾永豐表示，外牆及內部裝潢已經完成招標陸續復工，預計2021年完工，目前尚缺7.67億元，希望議會支持追加預算。

陳重文、王鴻薇質疑，北藝中心根本是錢坑，當初議會同意追加預算，沒想到市府竟自行減項招標，完全沒有告知議會，甚至不斷拆成多個標案追加預算，要求市府保證不會再追加預算。

彭振聲解釋，前承包商積欠下游協力廠商上千萬，若沒有協調及分期進行恐會增加工程難度，所以拆成多個標案分頭處理。至於追加經費問題，除工程款增加外，還有訴訟費、委託技術服務費、劇場標案廠商求償等，議員追問是否還會再追加預算，彭振聲承諾不會再增加預算。

(中時 )

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