回顧兩年前一場勘災 黃暐瀚：苦民所苦的總統為何不見了？

圖為兩年前總統蔡英文前往紅葉村了解災後復原情況，為國軍加油打氣。（資料照,黃力勉攝）

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中時電子報
／綜合報導
圖為總統蔡英文兩年前探視紅葉村民，為他們加油打氣。（資料照,黃力勉攝）

連日豪雨讓南部成水鄉澤國，總統蔡英文日前到嘉義勘災，卻是搭著雲豹裝甲車進入淹水災區，還向居民「揮手微笑」，使得災民怒嗆「下來走」。對此，資深媒體人黃暐瀚提及兩年前蔡總統到紅葉村的情景，他無奈表示「從『紅葉村的總統』，變成『雲豹車上的總統』，才短短兩年，那個『苦民所苦』的蔡總統，為什麼不見了？」

蔡總統日前到布袋鎮永安里勘災，卻搭著雲豹裝甲車向居民揮手微笑，讓民眾暴怒，紛紛要總統「總統下來走」、「走一次就知道」，裝甲車行進到一半，還有災民拉起封鎖線，不讓裝甲車前進，「還嗆再開進來就把我輾過去」，要總統下車體會災民痛苦，蔡英文只好下車「撩水」，也進入幾戶人家了解受災和復原狀況。不過蔡總統強調不是因為被災民嗆才下來走，而是本來就預定在那個地點下車。至於是否會覺得委屈，蔡英文則表示「怕委屈就不要做總統了」。

對此，黃暐瀚在奇摩「政事觀察站」撰文，他提及兩年前莫蘭蒂颱風侵襲東台灣，紅葉村幾乎全毀，當時蔡總統到災區勘災時，慰問家裡受災的小朋友，也鼓勵在第一線救災的國軍，黃說那天的蔡總統撫慰民心也振奮士氣，他當時更特別寫篇「紅葉村的總統」文章，感謝總統的努力。

未料，這次蔡總統勘災竟搭雲豹車並在上面揮手微笑。黃暐瀚指出，他說總統搭裝甲車去勘災，他沒意見，但若搭裝甲車的理由是「安全」，那總統爬到車頂「揮手微笑」又是哪樁？此外，黃說這次到嘉義看災區，出動「載豬車」做什麼？難道這是場選舉活動？最後是「攝影官」，黃說雲豹車出現在災區已經夠突兀，站得比總統還高的攝影官更突兀。他說紀錄勘災，不是拍偶像劇，攝影官站上雲豹車頂，對著「微笑揮手」的蔡總統，一輪猛拍，這畫面卻好巧不巧被民眾透過手機直播傳送到民眾面前。

黃暐瀚指出，到災區搭雲豹裝甲車「點對點移動」並非不可以，但搭車何必冒出個頭還揮手微笑？攝影記者跟著採訪災區也沒什麼好批評，但為何要出動「載豬車」，全程往後拍雲豹甲車？把救災搞成了宣傳？黃說兩年前那位「紅葉村的總統」，他願意相信蔡總統真心苦民所苦，與民同心。「是誰，叫蔡總統上雲豹甲車『揮手微笑』？是誰？害慘總統蔡英文？」

(中時電子報)

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