門外漢變身米其林餐廳新秀 成功取得RAW餐廳工作機會

2018年08月28日 16:25 中時 林怡宣

玄奘大學餐旅管理學系的羅全佑將「有志者事竟成」這句成語發揮的淋漓盡致，從一位烹飪門外漢，經過2年的苦讀、練習，不僅成為玄奘大學餐旅學系首位在國際廚藝競賽首奪金牌的學生外，更爭取到米其林3星主廚江振誠開設的RAW餐廳工作機會!

羅全佑畢業於醒吾高中普通科，進入玄奘大學之前是個烹飪的門外漢，甚至不知道自己想要作什麼?直到遇上了玄大餐旅系老師彭志強後，從西餐課中看見屬於自己發光發熱的一道亮光，使大學生活從此有了明確的奮鬥目標。

「不畏懼老師的高標準要求與嚴厲指導作風，主動討教烹調技巧，再加上一次又一次的練習，才是融會貫通的關鍵」羅全佑表示，這也使得他在2016年參加世界廚師協會認可的C級賽事「FHC中國國際烹飪藝術競賽」中初試啼聲，就獲得2面銅牌。

2017年更趁勝追擊與同學姚霜、劉凱楹組隊，繼續挑戰更高層級的B級賽事「香港國際美食大獎」，羅全佑和姚霜一舉攻頂，並分別在個人賽中各自勇奪金牌1面以及銅牌1面，成為玄奘餐旅學系學生參與國際廚藝競賽以來首次奪金的壯舉。

在金牌的光環與認真積極的學習態度，羅全佑獲得系上老師彭志強的引薦，成功爭取到參與米其林主廚江振誠在台開設之RAW餐廳實習生之甄選機會，更憑藉著優秀廚藝及正確的職場態度，不僅如願進入RAW餐廳實習，更因表現良好獲得留任的機會。

(中時 )