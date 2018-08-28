陸與巴拿馬簽署兩國監察機關合作諒解備忘錄

2018年08月28日 16:18 旺報 呂佳蓉

27日大陸最高人民檢察院檢察長張軍在京會見巴拿馬共和國總檢察長肯尼迪•伊索爾德•波賽爾一行，雙方簽署了兩國檢察機關合作諒解備忘錄。

張軍首先對波賽爾率團來華訪問表示熱烈歡迎。他指出，中巴兩國於2017年6月正式建交，建交一年多來，兩國各領域交往合作平穩快速發展，司法交流也取得了卓有成效的進展。

張軍並簡要介紹了中共十九大情況、中國特色社會主義法治、中國特色社會主義檢察製度以及中國檢察機關的職能特別是公益訴訟職能情況。十九大明確了中國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。改革開放40年，我們已經解決了「有沒有」的問題，現在要解決的是「好不好」的問題。中國檢察機關將在習近平新時代中國特色社會主義思想的引領下，切實履行憲法法律賦予的職責，為人民群眾提供更豐富、更親和的法治產品、檢察產品，讓人民群眾在民主、法治、公平、正義、安全、環境等方面都能夠有更切實的獲得感、幸福感和安全感。

張軍表示，巴方總檢察長的首次訪問，是兩國檢察機關建立友好關係的良好開端，為雙方未來的交流合作奠定了堅實的基礎。本著互信、理解、諒解的原則，相信雙方的友好合作一定會穩步前進。中國最高人民檢察院願意通過兩國檢察機關的合作交流，為落實兩國領導人就中巴關系發展達成的重要共識作出積極努力，為中巴友好交往提供法治服務和保障，為中巴關系行穩致遠作出貢獻。

波賽爾感謝張軍的熱情會見，她表示相信，在雙方共同努力下，巴中兩國檢察機關友好合作會邁上新台階。期待與中國檢察機關在知識產權、生態環境保護、反腐敗、打擊有組織犯罪等方面加強合作。

會見後，張軍和波賽爾共同簽署了兩國檢察機關合作諒解備忘錄。最高檢副檢察長童建明、巴拿馬駐華大使施可方參加會見。

(旺報 )