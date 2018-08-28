超美趕陸 莫迪要讓印度2022年送人上太空

2018年08月28日 16:15 中時電子報 李靖棠

據英國金融時報（Financial Times）報導，不只要自製戰機、印度總理莫迪（Narendra Modi）還有另一個更大的夢想，在日前獨立日（Independent Day）的演說中，這位具有高度煽動力的領袖人物表示，他打算加速其太空研發計畫，讓印度繼美、俄、中三強之後，於2022年時成為全世界第四個有能力送人上太空的國家。

BBC on India's Mars Orbiter Mission (MANGALYAAN) : 1

事實上，具有諸多科學技術人才的印度，在太空探索領域也小有成就。2013年11月，印度太空研究組織（ISRO）從位於斯里赫里戈達島（Sriharikota）的薩迪什·達萬太空中心（SDSC），成功發射首枚暱稱為「曼加里安」（Mangalyaan）的火星軌道探測器（Mars Orbiter Mission），進行對火星的探測任務。除了探測器內外全為「印度製造」，耗資大約45億盧比（約19.7意台幣）、僅美國航太總署（NASA）的十分之一，讓這次的任務成為史上最便宜的火星探測計畫。

印度太空研究組織於2013年成功發射升空的火星軌道探測器。（圖/ISRO官網）

但面對總理這番「喊話」，印度智庫IDFC研究中心（IDFC Institute）資深研究員德赫賈（Vivek Dehejia）卻極度不以為然，受訪時表示，「當全印度仍有1/3的幼童處於營養不良時，如果你有認真做過計算，就會知道『載人上太空』並非當前優先發展項目。未來有一天，當我們是一個富裕的國家時，屆時就有大把時間與鈔票，足夠供應我們研發這些項目。」德赫賈更直言吐槽莫迪，「想要打敗中國大陸，為何不先從經濟發展方面著手？」

印度於2013年底成功發射探測器入太空，進行對火星的近距離觀測。（圖/ISRO官網）

不僅印度國內質疑，就連擁有豐富經驗、美國休士頓萊斯太空中心（Rice Space Institute）執行長亞歷山大（David Alexander）表示，他很敬佩印度的太空計畫，能聚集如此多優秀的人才、在短時間內取得驚人的成功。但要在4年內、以不多的發射經驗完成「載人升空」目標，似乎過於草率和異想天開。就連當年「超美趕俄」的中國大陸，都是在長時間鋪墊與完成4次主要試射後，才能真正作到送人上太空的目標，他擔心、過於草率倉促恐有安全危機。

(中時電子報)