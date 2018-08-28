823水災重創中南部 全台學校災損金額逾2.6億元

2018年08月28日 16:24 旺報 李侑珊

823水災造成中南部嚴重災情，根據教育部校安中心最新統計，截至今(28)日下午3點為止，全國受災校數共計532校，災損金額初估為2億6550萬餘元。

依照教育部校安最新統計結果，截至28日下午3時止，全國受災學校數量最多的縣市仍以台南市163校最多，高雄市144校次之，雲林縣81校則為第三。

在受災金額方面，教育部校安中心指出，依縣市區分，嘉義縣災損最多，高達1億0757萬餘元，高雄市災損5977萬餘元次之，台南市災損3778萬餘元第三。

在受災學校方面，嘉義縣立大同國小1009萬餘元較多，中華醫事科技大學950萬餘元次之，嘉義縣立朴子國中865萬餘元第三。

至於有關嘉義縣龍崗國小、過溝國中，以及真理大學麻豆校區積水未退，恐無法如期開學，經教育部校安中心確認；嘉義縣龍崗國小、過溝國中2校，目前大門至行政大樓及教室步道，僅部份積水深約5至10公分，師生均可由步道步行至辦公室及教室，明(29)日可讓學生到校開學；真理大學麻豆校區積水區包含體育館、游泳池、運動場及行政大樓，平均水深約2至3公尺，今日將以14部抽水機持續抽水，預判9月1日前可完成積水清除，可正常開學。

關於今(28)日停課情形，教育部校安中心指出，全國全縣停課縣市僅高雄市，個別停課鄉鎮為屏東縣春日鄉，個別停課學校則為屏東縣立新園國中、真理大學麻豆校區、嘉義縣過溝國中、嘉義縣龍崗國小、台南市私立活水幼兒園、台南市私立福祺幼兒園。皆無受傷人員。

教育部呼籲，請各直轄市、縣市政府協助做好校園恢復工作外，教育部葉俊榮部長及國教署邱署長26日曾至高雄市及台南市勘災，即提撥4878萬補助款協助縣市政府所轄各校，緊急搶修及整修經費，國教署所轄國、私立高級中等學校，也由國教署派員勘查後立即補助，使教學活動能迅速回復正常運作。

國教署邱乾國署長於今（28）日，再度到台南啟智學校勘災表示，以30日開學為目標，目前掌握全國亦可全數如期開學。惟因豪雨持續，如有個別學校因交通和或淹水等安全顧慮，在易地開學也有困難的情況下，學校可有擬定補課機制，延後開學的彈性措施。

(旺報 )