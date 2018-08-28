陸「一帶一路」領導小組 外交部長助理張軍任副主任

2018年08月28日 16:24 旺報 呂佳蓉

大陸官媒近日的新聞報導指出，陸外交部分管國際組織和會議、國際經濟、軍控事務的部長助理張軍已同時擔任推進「一帶一路」建設工作領導小組辦公室副主任職務。

據大陸國家發改委網站消息，昨日下午推進「一帶一路」建設工作領導小組辦公室主任、國家發展改革委主任何立峰主持召開辦公室主任會議，傳達學習習近平總書記在當天上午召開的推進「一帶一路」建設工作5周年座談會上的重要講話精神，研究部署貫徹落實習近平總書記重要講話精神相關工作。

消息指出，中宣部副部長蔣建國，領導小組辦公室副主任、國家發展改革委副主任甯吉喆，領導小組辦公室副主任、商務部副部長錢克明，領導小組辦公室副主任、外交部部長助理張軍等同志出席會議。上述消息披露，張軍已擔任推進「一帶一路」建設工作領導小組辦公室副主任。

張軍出生於1960年8月，遼寧人，大學畢業。大陸官方簡歷顯示，張軍於1984年進入大陸外交系統，先後在外交部國際司、辦公廳、常駐聯合國代表團等單位任職，擔任過外交部國際司副司長等職務，2004年擔任大陸國務院辦公廳秘書，2007年擔任駐荷蘭王國特命全權大使兼常駐禁止化學武器組織代表，2012年擔任外交部國際經濟司司長。

今年5月18日，大陸人社部網站公佈的國務院任免國家工作人員（2018年5月18日）宣佈，任命張軍為外交部部長助理。根據外交部網站公佈的主要官員分工，張軍目前分管國際組織和會議、國際經濟、軍控事務。

(旺報 )