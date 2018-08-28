小英要國軍清除死亡禽畜 包正豪怒：要清民進黨下來清

2018年08月28日 16:13 中時電子報 戴安瑋

日前豪雨強襲南台致災，嘉義縣畜牧養殖戶估計有85場受災害、86萬隻雞、豬、鵝損失，初估災損金額逾新台幣1億元。圖為國軍及縣府相關人員在朴子協助業者清理養殖場環境。中央社記者黃國芳攝 107年8月27日

蔡英文總統26日上午11點多到台南勘災時，探視鹽水泰郎畜牧場飼主，公開要求國軍清運死亡牲畜，國防部今表示，已於昨下午4時前，清除79萬7218隻禽畜，其中家禽79萬6446隻、死豬772頭。淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪在臉書上表示，按照徐佳青邏輯，要清，應叫民進黨下來清。

民進黨副秘書長徐佳青日前在政論節目上，指823砲戰「不就是國民黨跟共產黨打仗」，引發爭議；蔡英文總統26日上午11點多到台南勘災時，探視鹽水泰郎畜牧場飼主，公開要求國軍清運死亡牲畜，讓淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪憤怒，在臉書上po文。

他說，按照徐佳青的邏輯，國軍現在應該是「民進黨軍」欸！但我學生不爽，問我他可不可以不鳥長官命令，要清，叫民進黨下來清？網友留言說，「公民不服從+1」、「對對對，這雨是下給民進黨的！」「軍人的天職就是服從長官的命令，不能違抗，有本事罵國軍是米蟲的人，請不要讓米蟲幫你們清理家園，去找民進黨的黨工來幫你們清理」。

(中時電子報)