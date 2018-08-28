亞運》天后戴資穎奪我第13金 追平8年前廣州戰績

羽球天后戴資穎輕取印度好手辛度，幫助中華隊奪得本屆亞運第13面金牌，追平2010年廣州亞運戰績。(杜宜諳攝)

友善列印
中時電子報
／雅加達報導

世界羽球天后戴資穎28日以直落二請取印度選手辛度，替中華隊奪得本屆雅加達-巨港亞運第13面金牌，追上2010年廣州亞運的戰績，僅次於1998年曼谷亞運的19金(17銀、41銅)，史上次佳成績，接下來在棒球、田徑、軟網、滑輪溜冰、柔道和克拉術等項目還有機會摘金。

中華隊在2010年廣州亞運總計拿到13金、16銀、38銅，當中光是滑輪溜冰就貢獻了4金(宋青陽2金)，網球也勇奪3金(女雙、混雙和男團)，軟網和跆拳道各2金，自由車與撞球各1金，隸屬奧運項目的只有網球、跆拳道和自由車。

4年前仁川亞運10金、18銀、23銅，最後兩金還是靠著空手道文姿云與辜翠萍才低空達到賽前預估的10金。

本屆在歷經國體法修法以及各單項協會改選的混亂情形後，教育部體育署派出史上最大代表團遠征印尼雅加達和巨港，18日開幕，19日就在巨港射擊場傳回捷報，20日射擊和跆拳道先後摘金，經過兩天沉寂，23日體操李智凱和舉重郭婞淳聯手奪金，體操更是史上首金，24日體操唐嘉鴻跟進。

26日空手道文姿云成功衛冕，「型男」組成的龍舟隊也開張；27日可說是「金牌日」，射箭反曲弓男團與複合弓混合團體先後擊敗超級強隊南韓，空手道谷筱霜接下辜翠萍的棒子，型男龍舟隊再次建功，中華隊單日進帳4金，一舉超越賽前評估10金。28日羽球天后戴資穎沒讓國人失望，獎牌榜中華隊再添1金，金牌數來到13面，平了8年前廣州賽場紀錄。

目前的13金含金量十足，奧運項目就有10金(含2020東奧空手道)，龍舟和射箭複合弓不在此列，接下來柔道、滑輪溜冰、克拉術登場，男籃、女籃、男排、女排和女足都踢進4強，棒球也在日前力克南韓職棒軍，團隊項目皆有絕佳表現。

(中時電子報)

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