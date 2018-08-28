臺灣之光！《漂》獲聖地牙哥兒童影展最佳評審團獎

《漂 Gone with the world》創作團隊是幾名剛畢業的年輕人，以關懷環境為出發點，動畫作品精緻生動，由動物角色帶起環保議題，搭配令人震撼的場景與音效，打敗來自世界各地的動畫團隊，風光奪下最佳評審團獎。（無盡文化傳媒提供）

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中時電子報
/綜合報導
《漂 Gone with the world》成員分別是楊琪均、郭家澤、呂欣、葉依玲、吳文杰、張均楷。（無盡文化傳媒提供）
《漂》獲得聖地牙哥國際兒童影展最佳評審團獎，團隊成員楊琪均（右）、郭家澤（左）代表上台領獎。（無盡文化傳媒提供）
《漂》獲得聖地牙哥國際兒童影展最佳評審團獎。（無盡文化傳媒提供）

臺灣的創作團隊傳來捷報，動畫團隊《漂 Gone with the world》，打敗來自世界各地的動畫團隊，榮獲聖地牙哥國際兒童影展的最佳評審團獎。

前陣子才剛獲得Festigious每月國際電影節最佳動畫獎的《漂 Gone with the world》，本月受邀參加美國聖地牙哥國際兒童影展，成功打響知名度的他們，這次也沒有辜負眾望，再次奪下聖地牙哥國際兒童影展的最大獎─最佳評審團獎。

《漂 Gone with the world》創作團隊是幾名剛畢業的年輕人，以關懷環境為出發點，動畫作品精緻生動，由動物角色帶起環保議題，搭配令人震撼的場景與音效，打敗來自世界各地的動畫團隊，風光奪下最佳評審團獎。

聖地牙哥國際兒童影展宗旨是促進兒童教育並鼓勵新創電影，為國際間的大賽事。今年更邀請了來自世界各地三十多國、共一百五十幾部影片參與這次的活動，其中來自臺灣的動畫《漂 Gone with the world》奪下最佳評審團獎實屬難得，雖然大部分的團員都是在大學才開始接觸動畫，對動畫製作卻有相當的默契，其中的五人更成立了貳拾工作室(Us Studio)，未來將開始承接案子，繼續為臺灣動畫產業盡一份力。

《漂 Gone with the world》成員分別是楊琪均、郭家澤、呂欣、葉依玲、吳文杰、張均楷，從構思腳本開始到完成作品，六人花費將近兩年的時間，為了想實現透過作品警惕世人的想法，成員們不斷思考要如何表現出人類的破壞，最後決定用動物視角帶起故事，利用動物的無助表達出人類的無情與殘酷，沒有對白僅有畫面的呈現方式更增添不少緊張感，同時也展現出年輕世代對環境的擔憂。

貳拾工作室的成員雖然年輕，對未來卻有很多想法，獲得聖地牙哥國際兒童影展的最佳評審團獎是一個重要的里程碑，但他們明白動畫是產業趨勢，唯有持續進步，才能保持競爭性，幾個年輕人目前也持續創作作品，臺灣的動畫產業指日可待。

(中時電子報)

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