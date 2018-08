臺灣之光！《漂》獲聖地牙哥兒童影展最佳評審團獎

2018年08月28日 16:40 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

《漂 Gone with the world》成員分別是楊琪均、郭家澤、呂欣、葉依玲、吳文杰、張均楷。(無盡文化傳媒提供)

《漂》獲得聖地牙哥國際兒童影展最佳評審團獎,團隊成員楊琪均(右)、郭家澤(左)代表上台領獎。(無盡文化傳媒提供)

《漂》獲得聖地牙哥國際兒童影展最佳評審團獎。(無盡文化傳媒提供)

臺灣的創作團隊傳來捷報,動畫團隊《漂 Gone with the world》,打敗來自世界各地的動畫團隊,榮獲聖地牙哥國際兒童影展的最佳評審團獎。

前陣子才剛獲得Festigious每月國際電影節最佳動畫獎的《漂 Gone with the world》,本月受邀參加美國聖地牙哥國際兒童影展,成功打響知名度的他們,這次也沒有辜負眾望,再次奪下聖地牙哥國際兒童影展的最大獎─最佳評審團獎。

《漂 Gone with the world》創作團隊是幾名剛畢業的年輕人,以關懷環境為出發點,動畫作品精緻生動,由動物角色帶起環保議題,搭配令人震撼的場景與音效,打敗來自世界各地的動畫團隊,風光奪下最佳評審團獎。

聖地牙哥國際兒童影展宗旨是促進兒童教育並鼓勵新創電影,為國際間的大賽事。今年更邀請了來自世界各地三十多國、共一百五十幾部影片參與這次的活動,其中來自臺灣的動畫《漂 Gone with the world》奪下最佳評審團獎實屬難得,雖然大部分的團員都是在大學才開始接觸動畫,對動畫製作卻有相當的默契,其中的五人更成立了貳拾工作室(Us Studio),未來將開始承接案子,繼續為臺灣動畫產業盡一份力。

《漂 Gone with the world》成員分別是楊琪均、郭家澤、呂欣、葉依玲、吳文杰、張均楷,從構思腳本開始到完成作品,六人花費將近兩年的時間,為了想實現透過作品警惕世人的想法,成員們不斷思考要如何表現出人類的破壞,最後決定用動物視角帶起故事,利用動物的無助表達出人類的無情與殘酷,沒有對白僅有畫面的呈現方式更增添不少緊張感,同時也展現出年輕世代對環境的擔憂。

貳拾工作室的成員雖然年輕,對未來卻有很多想法,獲得聖地牙哥國際兒童影展的最佳評審團獎是一個重要的里程碑,但他們明白動畫是產業趨勢,唯有持續進步,才能保持競爭性,幾個年輕人目前也持續創作作品,臺灣的動畫產業指日可待。

(中時電子報)