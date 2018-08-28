亞運》「金牌吃飯團」 戴資穎這張照片神預言

2018年08月28日 16:18 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

戴資穎拿下我國在亞運史上第一面羽球金牌，之前和郭婞淳、李智凱及文姿云三位亞運國手的合照，再度引起討論，因為四人本屆亞運都摘金。（杜宜諳攝）

2018雅加達-巨港亞運開幕三個禮拜前，羽球世界球后戴資穎在Instagram分享了一張在國訓中心的用餐照，如今照片中的四位選手，都順利在本屆亞運「戴」上金牌，成了名符其實的「金牌吃飯團」。

小戴在這張照片寫道：「陪吃飯隊員，大家吃得很開心。」主角除了她自己，還有「舉重女神」郭婞淳、空手道「小清新」文姿云，以及體操選手「鞍馬王子」李智凱，四位選手在本屆亞運都有金牌加持，其中小戴和李智凱分別摘下我國在亞運羽球及體操首面金牌，文姿云則是在女子55公斤級完成2連霸，郭婞淳則是收獲個人生涯亞運第一金。

隨著28日戴資穎在女單決賽結束後，球迷再度熱烈討論這張照片，紛紛留言「金牌神預言~是（四）金的。」、「金牌桌」、「東京奧運記得多找一些人一起拍！」、「戴金牌戴金牌！」、「四個Ace」、「台灣新F4」、「拜託快去再跟其他還在奮戰的中華健兒合照。」、「含金量最高的神照！」

陪吃飯隊員😏 大家吃得很開心😆😆😆 Tai Tzu Ying 戴資穎（@tai_tzuying）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 9 日 下午 9:36 張貼

戴資穎的臉書粉絲專頁小編也PO文慶賀，寫道：「恭喜資穎！這金牌對TTY和台灣來說，都是一項極大的成就。感謝所有多年來一直支持TTY的人，TTY有您們真好。TTY會用羽球繼續寫紀錄的，我們下一場比賽見。」

(中時電子報)