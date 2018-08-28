2800家花博卡特約店 麥當勞響應優惠

2018年08月28日 16:36 中時 盧金足

台中市政府推出花博卡特約商店優惠，已有超過2800店家加入。（盧金足攝）

台中市政府推出花博卡特約商店優惠，已有超過2800店家加入，繼首波肯德基套餐優惠、心之芳庭、薰衣草森林免費入園等優惠，第二波優惠將於9月1日上路，包括麥當勞特選那堤買一送一、Mr.38整桌套餐9折、烤狀猿、多喜田、EASY SHOP等優惠，花博卡一卡在手「卡」省錢！

台中市府經發局28日在台灣大道市政大樓舉行花博特約商店優惠開跑記者會，由副秘書長李賢義、經發局長呂曜志、多家特約商店店家等共同宣布優惠開跑。

李賢義表示，台中花博與多家商店合作，持花博卡或花博票券至特約商店消費就可享優惠，期盼透過花博提升台中在地商家的國際能見度，並帶動城市觀光。

第二波花博卡特約商店優惠9月1日起開跑，大台中地區麥當勞提供特選那堤買一送一；Mr.38消費享整桌套餐9折；烤狀猿日式燒肉95折；EASY SHOP全台門市VIP正品9折，正品單筆消費滿3000元再加碼現折300元。

多喜田推出全店自製品9折優惠，但非自製品、特價品、餐會及餐盒不包含在優惠內容；九個太陽也推出9折優惠（特價品除外）；至「阿聰師的糕餅主意」消費也可享有9折（特價品除外）；至太平洋百貨豐原店消費也可享吉利卡點數2倍送，每張吉利卡活動期間限使用一次。

還有包括品心港式飲茶、鼎王麻辣鍋、無老鍋、3點1刻故事館、台中林酒店、清新溫泉飯店、全國大飯店、越捷航空、霧峰林家宮保第園區、新社莊園等特約商店，憑花博卡均可享多元優惠。

此外，日前已推出開放的首波特約商店優惠，包括心之芳庭

、薰衣草森林免費入園；肯德基憑花博門票憑證或花博卡，並出示優惠券或手機圖檔，外帶原價299元指定雙人套餐，只要205元；必勝客憑花博門票憑證或花博卡，並出示優惠券或手機圖檔，外帶指定原價1063元套餐，只要450元。

市府11月將推出集點抽大獎的活動，只要以花博門票憑證或花博卡，上花博官網連結活動網頁登入取得QR code，於花博特約商店消費時出示QR code，讓店家掃描就能集點，同一店家每天可得1點，10點就能參加抽獎，有機會抽到汽車、越南台灣來回機票、平板電腦及手機等豐厚獎品，每個月也會抽出數百名幸運民眾，提供禮券等獎品。

市府指出，只要戶籍在台中市的市民，都可以申請花博卡，自9月3日起，攜帶設籍台中市的身分證前往各區公所臨櫃申辦花博卡，可隨到隨辦並領卡；如不便親自申請者，也可事先填妥花博卡申請同意書後，連同個人身分證委託親友（受託人亦須出示身分證）至區公所臨櫃申辦。

(中時 )