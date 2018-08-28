見證初戀、考試淚水！「全國最美校樹」選拔看人情之美

宜蘭縣蘇澳國小苦楝曾入選為2016「全國最美校樹」。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

青青校樹，萋萋庭草。筆硯相親，晨昏歡笑—— 席慕容。在每個人的心中，校園裡總有一隅是我們的秘密基地，可能是寵物園，也可能是在一棵大樹下！為考試成績不理想而哭泣、接到學長的情書、用樹幹量身高等…在綠蔭遮蔽的大樹下見證我們青春歲月的成長。

新威國小的吉貝木棉榮獲2015年的「全國最美校樹」特優獎。（主辦單位提供）

在台灣有眾多校園，你覺得最美的校樹是哪一棵呢？福田樹木保育基金會自2014年起舉辦「全國最美校樹選拔」活動，目前已有十三棵樹勢與人情兼美的校樹得獎。

今年第四度辦理「全國最美校樹選拔」活動，舉辦的目的從來不只是選出樹姿最漂亮的樹，更重要的是感受到人與樹的對話與互動，找到樹勢與人情兼美的校樹。評分的項目包含樹形與樹勢、樹木保育課程、樹木的故事、在地的互動、樹木健康維護紀錄資料與計畫等，人情之美絕對不亞於樹勢之美。

高雄市中壇國小雨豆樹曾入選為2016「全國最美校樹」。（主辦單位提供）

回顧2016年獲得最美校樹殊榮的6棵校樹，彰化縣三條國小的老榕樹有「小國泰樹」美稱，樹勢美；高雄市嘉興國小的雨豆樹則佔用了四分之一的跑道；宜蘭縣澳花國小的老樟樹承載原住民故事、台北市景美國小的夫妻金龜樹、苗栗公館國中自日本漂洋過海而來的雪松、高雄後勁國小重病後重生的老樟樹，每一棵都擁有滿滿的人情味，更被師生及校友們當作珍寶。

歷年來獲選為特優或優等的13棵最美校樹中，有的樹勢挺拔俊美，或以校本課程精彩勝出；有的病樹帶有浴火重生之美，更有為大樹改變校舍、硬體設計。

高雄嘉興國小的雨豆樹獲選為2016「全國最美校樹選拔」特優獎。（主辦單位提供）

2018年將依據五大指標評再選出特優三名、優等二名，分別贈予五萬元以及兩萬元的老樹養護金，並出版專刊。活動自8月20日起至9月30日受理申請。除本活動外，主辦單位也提供公益性的樹病診斷及健檢服務，可在基金會網站掛號，直接來信或來電預約看診也可。

(中時電子報)

「全國最美校樹選拔」活動
「全國最美校樹選拔」Facebook
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