廢核利益龐大 太陽光電業者號招會員檢舉「養綠」公投

2018年08月28日 16:40 中時電子報 喻華德

當國民黨推動的三項公投遭到中選會要求「一日只能送一案」引發爭議之際，由民間科學社團「核能流言終結者」所發起的「以核養綠」公投，在沒有任何政黨奧援的情況下，目前仍未跨越30萬份的門檻，仍在繼續連署中。在經歷23日臉書分享「以核養綠」公投官網在臉書遭有心人士大量檢舉被系統認定為「垃圾訊息」自動下架風波後，今日「中華民國太陽光電系統工會」理事長林山城在臉書社團號招會員檢舉「養綠」公投，針對性強烈。

再生能源業者號招會員檢舉「養綠」公投，不僅拑制言論自由，更是對中國大陸看見臺灣「反民主」的負面示範。（圖/翻攝臉書台灣太陽光電免費教學網）

在科學已經證明供電不能只靠再生能源，必須要有核能或火力調配下，不敢藉由公投讓真實民意決定國家能源政策的「反民主」手段，恰好凸顯出驅動「非核家園」政策的背後，是龐大的「廢核利益」。

有網友發現全國商業總會能源產業推動委員會主委、太陽光電發電系統公會創會榮譽理事長、日山能源科技有限公司總經理林山城，今天中午在臉書社團「台灣太陽光電免費教學網」 中發文，號招會員去檢舉名稱包含「養綠」的公投。因為國民黨支持的「反核食、反空汙、反深澳」三項公投都只有反對而沒有針對「缺電」問題提出解決方法，名稱也不包含「養綠」，因此明顯是專門針對「以核養綠」公投。

林山城在臉書社團發文稱「要推動核能公投的人...我表示尊重...但以[養綠]當藉口...就是不應該...誰養誰...自己都搞不活自己了...還想養別人...做好自己的本分..沒有人需要讓核能養...為何一定要拿別人的身家財產安全與健康當賭注...一昧牽拖...不如好好去研發新技術新能源...有空也去看看世界能源趨勢...」。他接著在文章底下回應「請會員..都去FB檢舉..以[養綠]當藉口的公投...」。

據《風傳媒》報導，《臺灣能源》一書的作者能源議題專家陳立誠指出，太陽能發電靠的是日光而非溫度。臺灣是多雨的海島，日照條件不佳，以美國而言，每年8,760小時中，已裝設之太陽能每年發電2,400小時。臺灣南部每年平均發電1,250小時，北部不到1,000小時。太陽光電板價格全球一樣，臺灣發電時間不到美國一半，表示「每度電發電成本為美國一倍」。陳立誠指出了，經濟部長沈榮津在《天下雜誌》報導中稱「臺灣發展太陽能條件很好」不是事實。

陳立誠指出，我國發展綠能條件不佳的原因是「土地面積太小」。綠能的能量密度低，發展綠能需要很大的土地。以太陽能為例，在臺灣1/3屋頂（百萬屋頂）佈滿太陽能，每年發電36億度。臺中火力有十部機，每部機每年可發電42億度。「一百萬屋頂的發電量還不如台中電廠一部機。」

氣候先鋒者聯盟、節能達人黃其君指出，依照經濟部2月6日公告的「中華民國107年度電業及自用發電設備設置者繳交再生能源發展基金費率」，發電設備總裝置容量30萬瓩以上，燃煤、燃油、燃氣、核能及自用發電每發一度電分別要提撥0.0521/0.0485/0.036/0.0209/0.0406元給「再生能源發展基金」。亦即我國的政策「如果沒有核能」，發展「再生能源」就是完全靠「化石能源」支持。所以「以核養綠」是現在進行式，但非核家園就是要改成要多吸髒空氣的「以火養綠、以肺養綠」。

而近年國際觀念已經轉變為將核能認定為是「對地球環境衝擊最小的發電方式」，例如大陸就將核能與再生能源一同歸類為「清潔能源」。對照林山城先生的言論，倘若沒有火力、天然氣、核能支持提撥經費至再生能源發展基金，試問再能能源在「無政策補貼」的情況下的原始成本及真實競爭力還剩多少？

「以核養綠」公投領銜人黃士修對此表示，如果「非核家園」是真正的主流民意，那「以核養綠」公投會在公投時遭到多數否決。林山城的做法企圖讓公投無法成案，無疑是示範「反民主」。「以核養綠」公投的訴求是不論擁核還是反核，我國的能源政策應該讓真實民意有機會展現。

黃士修呼籲，「以核養綠」尚未結束，已經填寫連署書者請在31日前直接寄回，9月起請繳回連署點，在9月10日之前全省志工仍然會持續設點開放連署。廖彥朋說：「請不要放棄自己與孩子的未來」。這次南台灣豪雨災情，顯示極端氣候已經嚴重影響民眾的生活，未來如果不想「漲電費」、不想「吸髒空氣」、不想「東西貴到買不起」，請大家告訴大家，立即站出來連署拯救你我的未來。

(中時電子報)