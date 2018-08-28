台北燈節發包爭議延燒 王世堅爆陳景峻喬事錄音

2018年08月28日 16:34 中時 陳燕珩

北市副市長陳景峻出面喊冤，直呼「當初若沒有我，燈節辦得起來嗎？」（林縉明攝）

台北燈節年初爆出發包爭議，傳出得標廠商槮凌公司多次接獲副市長陳景峻要求，須將踩街遊行分包給紙風車執行長李永豐名下的正極傳播公司，獨厚「柯友友」。市議員王世堅28日在議會公布陳景峻與槮凌對話錄音，痛批陳淪為黑幫老大，竟幫柯文哲友好的團體喬事，要脅合法的得標廠商。

對此，陳景峻稍早出面喊冤「當初沒有我，燈節辦得起來嗎？」他強調，槮凌當時是要落跑的廠商，是會被告違法的廠商，原本合作意向書就有將正極列為協力廠商，因此優先取得標案，但後來雙方一直談不攏，是對方拜託他跟正極協調辦理遊行，事後沒有一聲感謝，竟還說他用脅迫方式強逼，從沒看過那麼惡劣的公司，連議員也要騙。

王世堅今在議會指出，市府年初燈節活動由槮凌合法得標，但陳景峻事後竟強押槮凌，要求把踩街遊行活動分包給紙風車，圖利「柯友友」，還逼對方簽下同意書。

他現場放出陳景峻與槮凌對話錄音檔，可聽聞陳語氣不悅，直問對方「你基本合約簽了，這個（同意書）要不要簽？」「資料來了就簽」、「你已經答應我了，還要開什麼會？」「沒有問題就趕快簽！」

王世堅痛批，陳景峻盛氣凌人，簡直像黑道幫派在喬事，甚至市府還自擬同意書，要求槮凌同意踩街遊行由正極公司來執行，且完成後由觀傳局直接撥款，另外正極可對外尋求贊助，槮凌不得有異議。他質疑，副市長可以為了圖利「柯友友」要脅合法得標廠商嗎，這樣沒有違法？

北市政風處長沈鳳樑說，日前有調查過該案，槮凌公司在提案時就有把正極列為協力廠商，但決標後遲遲無法拿到正極協同，因此最後認定是槮凌的缺失，踩街遊行由市府收回自辦；至於同意書部分，之前沒有看過，後續會再調查。

陳景峻不滿說，槮凌當初很多合約內容無法完成，中間還一直刁難觀傳局，還要市長幫他們募款，現在還反過來說市府的不對，實在太惡劣，這種年輕人路走不長。至於被議員痛批像黑幫老大，陳景峻說，太無理取鬧了，那是公共場所耶！「什麼黑幫老大，我像嗎？」

(中時 )