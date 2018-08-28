疾管署補助預防愛滋 不安全性行為前先吃藥

2018年08月28日 16:36 中時 鄭郁蓁

為降低愛滋患病數，疾管署今年9月中將推出新制，提供30歲以下愛滋高風險者、以及愛滋病患者的家屬或伴侶，給予預防性藥物PrEP，使用者一年需自費一萬，若預知有不安全性行為前服藥，可有效降低九成以上的感染率。

疾管署預計今年9月中旬至明年12月31 日間，推出新制「愛滋病毒篩檢與暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）計畫」，共和全台31家醫療院所合作，提供對象為經醫師評估的感染者配偶、伴侶，以及30歲以下有高風險行為者共1000名的整合型服務，包含藥物、安全性行為衛教、性病篩檢以及藥癮評估等。

適用民眾一年期間的用藥由香港商吉立亞醫藥有限公司台灣分公司捐贈，但民眾仍須自費一年一萬元。

愛滋病學會理事長林錫勳表示，目前「暴露前預防性投藥」是國際趨勢，美國洛杉磯已經全面推動四年，對控制愛滋病感染成功下降46%；澳洲也實施第二年，有效降低20%，而去年國內也有302人加入前驅計畫，追蹤後，無人感染愛滋病。

林錫勳表示，用藥方式分兩種，一種為每日一顆長期規律服用，預防率高達90%；另一種為臨時性，在預知將發生危險性行為前的2至24小時內需服用兩顆、事後再服用兩顆，預防率降至86%。無論何種服藥方式，自費負擔不變且均需經醫師評估。

不少民眾憂心，長期用藥會有副作用，林錫勳表示，該藥會導致輕微頭暈、骨質流失、以及噁心想吐，但只要經醫師評估，且正確用藥，副作用很低，且不會有抗藥性，也不必吃一輩子，只要暫停危險性行為，即可停止服藥。

不過疾管署也提醒，用藥並非百分百，所以仍需使用保險套，才能達到預防愛滋和其他性病的最大效果。

(中時 )