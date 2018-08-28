大升級！戰到2050 美B-52J脫胎換骨

一架B-52H「同溫層堡壘」戰略轟炸機2018年8月6日從關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛的畫面。（美國空軍）

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中時電子報
B-52轟炸機

美國空軍即將著手對B-52H「同溫層堡壘」（Stratofortress）戰略轟炸機進行大升級，以確保它起碼到2050年還能發揮戰力。

據《航太周刊》（Aviation Week）與《動力》（The Drive）網27日報導，升級後的新機名為B-52J，除了更換新發動機外，還要改進航空電子學系統與駕駛艙，，並加強飛行系統，防衛裝備與感測器等。

據消息人士透露，美國空軍壽命週期管理中心（Air Force Life Cycle Management Center）B-1與B-52專案負責人雷諾茲（Lance Reynolds）中校在奧克拉荷馬州廷克空军基地（Tinker Air Force Base）告訴業界代表，目前B-52J的配置只是未來可能採行的方案。

然而，種種跡象顯示，美國空軍正考慮更換引擎。在2017年12月的一次業界簡報中，美國空軍表示，希望新型噴射渦輪機能提供起碼400千伏特安培（kVA），甚至達500 kVA的功率，以驅動數位發動機管理系統，還有其他未具體說明的裝置。

而較現代的發動機不僅能大幅提高轟炸機的燃油效率，還能拉長航程。既然B-52要更新發動機，利用這機會安裝其他新設備也很有道理。

(中時電子報)

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