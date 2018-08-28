這齣戲本週完結篇 男一情緒失控崩潰

2018年08月28日 16:31 中時 洪秀瑛

演母子，長得也像。（歐銻銻娛樂提供）

郭書瑤。（歐銻銻娛樂提供）

王柏傑。（歐銻銻娛樂提供）

電視劇《人際關係事務所》本周將播大結局，曹佑寧和演他媽媽的高慧君首度合作一見如故，高慧君笑說，演過她兒子的人「一卡車都裝不完」，但誇小曹是目前最帥，也是和她長得最像的一個「兒子」。

曹佑寧劇中飾演被遺棄孤兒，和生母高慧君事隔多年重逢，兩人第一場戲就是哭戲，一度讓小曹情緒卡關，「因為我一直都和家人同住，和媽媽關係親密，很難想像角色被遺棄心情」。幸好拍攝前，高慧君突然向曹佑寧借手，溫柔的握住他的手並專注的看著他的臉，看著看著高慧君眼眶就紅了，曹佑寧也因此瞬間入戲，讓他直呼「媽媽實在太強了」。

劇中張亮生母經營畫廊，兩人有場在畫廊碰面的戲，曹佑寧拍攝時一不小心還在現場撞破花瓶，由於反應自然，還被導演收錄到正片中。事後他表示真的嚇到，深怕是昂貴的裝飾品，所幸最後不用賠錢。他分享自己小時候的夢想其實並非棒球球員，而是當畫家，「因為媽媽會買畢卡索等知名畫家的畫冊，所以小時候很愛畫畫，想當畫家」，直到接觸棒球，才讓他不得不放棄畫家的夢想，被一旁的高慧君讚多才多藝。

《人際關係事務所》本周將播出大結局，該劇本周三、四晚間22:00在愛奇藝及台視播出大結局；周六晚間20:00在東森綜合台連播2小時。

(中時 )