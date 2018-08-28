深化台印學術交流 科技部印尼海外科研中心成立

2018年08月28日 16:41 旺報 李侑珊

配合新南向政策，並鼓勵國內大專校院赴南向國家招生，台東大學南島文化中心在科技部補助下，與印尼西加里曼丹省丹絨布拉大學(UniversitasTanjungpura)簽署合作備忘錄，共同為「東南亞族群文化與社會科研中心」舉行掛牌揭幕儀式，增加台印兩國學術交流。

為深化台灣及印尼兩國科研創新交流，科技部鼓勵國內大專院校及學術研究機構，赴東南亞及南亞國家設置「海外科學研究與技術創新中心」(下稱海外科研中心)，增進我國與東南亞及南亞國家實質科學研究與技術創新關係。

落成於印尼西加里曼丹省首府坤甸市(City of Pontianak)的「東南亞族群文化與社會科研中心」，由台東大學南島文化中心維運，並結合高雄科技大學海洋及漁業資源專業、靜宜大學社會資訊研究專業教師組成團隊，以「台灣原住民與印尼人口絕大多數同屬南島語系族群」作為切入點，將在致力於印尼取得包含「族群敏感性」、「文化親合性」、「環境友善性」等第一手研究資料。

科技部表示，之所以鼓勵國內大學在東南亞設置海外科研中心，即在於取得在地研究資訊，發揮「以學促產」的功能，協助在印尼進行投資、技術創新的各項台資企業，在投資與合作的過程中，並同時照顧到在地的「社群培力」、「文化保存及復振」以及「環境友善及永續」的需求。

科技部表示，期盼透過印尼海外科研中心的設立，協助台商，在更豐沛的在地知識與在地觀點的基礎上，發展企業本身的目標，並且得到投資在地社會的歡迎。

科技部進一步指出，「東南亞族群文化與社會科研中心」的計畫執行已有多項成果，其中包含促成印尼研究科技與高等教育部、中加里曼丹Planga Raya大學與台東大學簽訂MOU，另也邀請印尼學者來台參加多場台印學術交流研討會。

科技部還提到，補助台東大學於印尼設置的海外科研中心，為台灣與印尼學術交流寫下嶄新的一頁，相信在海外科研中心辦公室的持續推動下，將可建立良善、雙向的產學交流，並以創新合作模式，作為未來拓展與其他區域的大學學術合作的發展基礎。

(旺報 )