成語蕎出寫真首刷3200銷售一空 直呼：不用引退了！

成語蕎為出EP苦練唱歌。（蘇蔓攝）

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成語蕎睽違2年，再度推出《另一個我》個人寫真+EP，28日舉辦記者會爸爸特別到場站台。她表示，當初踏入演藝圈爸媽都很反對，但她還跟爸爸約定時間表，若明年10月生日演藝事業還沒有好成績，就答應引退，沒想到寫真書才一推出首刷3200本就全部銷售一空，讓她開心大呼：「終於可以不用引退啦！」

成語蕎二度推出寫真集，尺度大開不但全裸入鏡，還飛到日本拍攝，自認這本寫真集是完美的ending，「都已經全裸泡湯算是最大尺度，沒必要再出第三本」，第一天預購時因成績沒有很好，讓她緊張不已，但看到首刷銷量已突破3200張，也讓她卸下心中大石。除了推出寫真集外，愛唱歌卻五音不全的她，也經密集訓練成功雪恥，終獲肯定出EP。

她透露，自己就是天生的音癡，小時候唱兒歌都是平音，每次放學回家在家唱歌給爸媽聽，爸媽都聽不懂她在唱什麼！後來爸媽送她去學過鋼琴、古箏，但她就是發不出「fa」的音，後來跟朋友去KTV唱歌時，每次都是坐在位置上吃牛肉麵的那個人，這回終突破心防出EP，在錄製〈另一個我〉，錄音時製作人給她很多想像空間，要她唱歌時想著曾經傷害過她的心境，才讓她順利把歌詞中的情境唱出來。

這回突破心防出EP，吳宗憲（憲哥）私下也教「唱歌要用丹田」，但她卻不知道丹田在哪裡？請教老師後才知道丹田唱歌就是肚子要用力。提到憲哥因兒子的事情而低潮期，她也說，私下有安慰憲哥，對於憲哥兒子要退出，她也覺得很可惜。

(中時 )

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