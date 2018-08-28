《海角七號》三胞胎上彰化高中　身高逼近190cm

2018年08月28日 16:38 中時電子報 謝瓊雲

五歲時曾演出電影《海角七號》配角的三胞胎楊惇翔(右起)、惇言和惇至三兄弟，如今已經是身高逼近190公分的15歲少年，彰中校長秘書黃安華站在三人旁邊也顯得好嬌小。（謝瓊雲攝）

還記得他們嗎？2007年電影《海角七號》上映，飾演機車行三胞胎的楊惇翔、惇言和惇至三兄弟，當年是5歲小萌娃，如今已是身高逼近190公分的高一生，三個人一起考上國立彰化高中，開學後，繼續讀同班。

三人在國小、國中時期，因為都就讀美術班，因此一直都同一班，成績最好的大哥楊惇翔透過優先免試管道申請進入彰中就讀，惇言、惇彘兩人則是以會考成績申請免試入學，七月報到後，27日新生訓練才知道三人又被編在同一班。

楊惇翔說，電影上映後，直到上小學中、低年級時期還常上電視節目，之後就逐漸少出現在螢光幕上，因此跟一般學生沒什麼兩樣，兄弟三人也不覺得自己是明星，演出電影彷彿像是幼兒時期久遠的小插曲。

由於三個人身高一直都高人一等，升上國一時就已經170公分，國中畢業三人就已經188、189公分，站在人群中特別顯眼；三人平時最愛的興趣就是一起打籃球，或是閱讀。

一直讀同班的三人感情緊密，默契十足，有種冷面笑匠的天份，還未滿16足歲的三人身高已逼近190公分，校長王延煌建議他們可以一起加入學校籃球隊；不過，彰中籃球隊教練鄭光昭則說，三個人體重都不到70公斤，需要多吃點才能長肉，練出肌肉。

(中時電子報)