台灣婦女菁英聯盟會組團 参加第21屆京台科技論壇「女性論壇」

2018年08月28日 16:42 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

臺灣婦女菁英聯盟會總會長黃喜惠。

臺灣婦女菁英聯盟會總會長黃喜惠(左)與大陸全國婦聯聯絡部部長牟虹交換紀念品。

第21屆京台科技論壇女性論壇在北京舉行，臺灣婦女菁英聯盟會邀臺灣各界菁英33人，代表臺灣女性出席。

第21屆京台科技論壇女性論壇在北京舉行，臺灣婦女菁英聯盟會與大陸代表簽署交流協定。

第21屆京台科技論壇女性論壇在北京舉行，臺灣婦女菁英聯盟會與會合影留念。

第21屆京台科技論壇女性論壇在北京舉行，臺灣婦女菁英聯盟會與會合影留念。

8月24日下午，第21屆京台科技論壇女性論壇在北京舉行，臺灣婦女菁英聯盟會應北京市婦女聯合會邀請，組織臺灣各界菁英33人，代表臺灣女性出席，這項以「京台姐妹攜手.科技贏領未來」為主旨的論壇，來自京台兩地的科技工作者、女企業家、相關協會、區婦聯代表等約170人，参加了這次假北京雁䄽湖國際會展中心舉辦的論壇。

北京市婦聯主席蔡淑敏以主人身份，歡迎前來参加論壇的所有代表，期許京台兩地姐妹更加深入交流，進一步探討產業與城市的融合發展，謀求高新技術產業合作、高質量發展的途逕和方法。臺灣婦女菁英聯盟會總會長黃喜惠感謝北京市婦聯的熱情接待，隨著教育普及，科技發展，女性的經濟和思想更為獨立，充滿自信，大放異彩，在各個領域都發揮著獨特力量，婦菁聯盟將不忘初衷，以女性柔性力量，推進兩岸關係，往良性和平方向發展。

大陸方北京市政協副主席、台盟北京市委主委陳軍、全國婦聯聯絡部部長牟虹，亦代表貴賓致詞。北京市台辦副巡視員趙孝清、台盟北京市委副主委江小艾等，均出席了論壇；北京市婦聯副主席趙海英主持此次論壇。

論壇主旨發言：由首都女教授協會會長、北京大學經濟學院教授孫祁祥以「科技贏領未來，我們還缺什麼？」；臺灣泰美投資董事長、中華工商婦女企管協會第14、15屆總會長呂錦美以「同享科技之光，共贏她時代」為題作主題演講。

來自北京和臺灣10位發言人結合各自領域和專業，與大家分享了高新科技、創業發展、生物生態、健康養護方面的前瞻理念與創業故事，與會者就促進高新技術產業合作，共促事業發展，進行熱烈討論；論壇氣氛熱烈，洋溢著濃濃的姐妹之情和求實創新氛圍，其中發言人包括：

1、於家伊：北京嘉博文生物科技有限公司首席執行官。

2、王蕙貞：白金科技股份有限公司董事長、台灣婦女菁英聯盟會副總會長

3、魯嫚：因果樹創始合夥人。

4、王惠美：自在生物科技股份有限公司董事長、沛兒蒂(上海)國際貿易有限公司董事長。

5、趙霞：泊頌(北京)生物科技有限公司創始人、CEO

6、何枝容：康喬生技股份有限公司董事長、擁博文創園區副總經理。

7、於立榮：北京凌盛集團董事長、民革北京市委企業家聯誼會副會長

8、藍慶齡：長照、護理之家護理長，台灣婦女菁英聯盟會執行長。

9、王小蘭：時代集團公司總裁、中關村科技園區協會聯合會會長。

10、侯琦晴：IPP Metatron資深技術專家、澤康生物科技股份有限公司技術長。

大陸方主辦單位表示，與往屆相比，本屆論壇特點集中表現在3個「更」：

1、參與人數更多：參會的北京代表90餘人，臺灣代表團近50人，主題演講和交流發言人共12人，人數均為歷屆之最，她們來自不同行業、領域，具有廣泛的代表性和傑出性，為此次論壇的成功舉辦，增添光彩。

2、轉化成果更多：在大陸方全國婦聯、北京市台辦、北京市婦聯領導的共同見證下，中交地產股份有限公司、醫養康(北京)健康管理有限公司、北京市老舍茶館有限公司、國龍文產集團、北京青年女企業家創業促進會、北京恒通創新賽木科技股份有限公司等，分別與臺灣方臺灣婦女菁英聯盟會、臺灣長照協會、婦菁兩岸女性創業發展中心、臺灣春稻藝術坊、八方新氣股份有限公司、瑞德感知科技股份有限公司簽署了8項合作協議，進一步落實了交流成果。

3、覆蓋面更廣：協議成果涵蓋多個方面，體現了「大科技、大文創、大健康」辦會主旨和理念。

北京市婦聯當晚的招待晚宴上，台灣婦女菁英聯盟會代表團由台灣月映盃泡茶競賽創辦暨主辦人、佛光大學博士生戴羽禎帶領的「禮親茶道」，以及春稻藝術坊、台灣婦女菁英聯盟會專項顧問陳春稻，所規劃的「茶服秀」，精彩登場，當李瑞媚的非洲鼓響起，團員手提紅燈籠伴隨鼓聲優雅入場，大家眼睛為之一亮，全場充滿者文青和文創風。

論壇期間，台灣婦女菁英聯盟會代表團，亦拜會了全國婦聯、全國台聯、台盟北京市委等單位，全國婦聯由副主席兼書記處書記夏萍，招待午宴和交流；全國台聯由人大常委會常委、書記兼會長黃志賢，参加座談交流並招待晚宴；台盟北京市委由北京市政協副主席、台盟北京市委主委陳軍主持座談交流會。此外，台灣婦菁代表團，亦參觀了懷柔科學城，並考察位於河北省的雄安新區。臺灣代表團成員紛紛表示，北京高新科技產業日新月異，婦女兒童事業蓬勃發展，京津冀協同發展即將駛入快車道，衷心感謝北京市婦聯的熱情接待，希望繼續保持與北京婦女姐妹的友好往來，不斷擴大和豐富北京、臺灣兩地婦女合作的範圍與內容，提升交流水平與層次，落實以科技贏領未來的願景，京台姐妹同攜手，共促繁榮發展，創造共贏與互利！

(中時電子報)