99個台中獨特藝術特色亮點 台灣設計展食尚選物店露臉

台灣設計展台中展館設計師陳永基（右），精選出99個台中藝術特色亮點，在食尚選物店展售，春水堂總管理處協理劉彥伶（左）分享品牌經驗。。（陳淑芬攝）

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春水堂從台中市起家到拓展海外市場，春水堂總管理處協理劉彥伶分享品牌經驗。（陳淑芬攝）

2018年台灣設計展在文資園區推出8大展館，由台中館主視覺設計師陳永基等人精選出具台中獨特藝術價值的99項特色亮點，在「食尚選物店」展售。陳永基28日表示，除新穎的商品、新興景點外，還有在地老品牌及歷史建物，台中人鍾愛的東泉辣椒醬、麻薏及走紅國際的春水堂珍奶也都入榜，展現跨界的台中城市美學。

2018年台灣設計展自8月15日至9月16日期間在文資園區展出，推出主題館、台中三大主題館、國際館、探索館等8大展館。值得一提的是具台中味的「台中SPIRIT館」、「台中LIFE館」、「台中FUSION館」3大主題館，陳永基等並精選出具台中藝術特色亮點的99個主題，入選者涵蓋商品、食品、地標、藝術團體及人物、歷史建築、聚落及店家等亮點，部分商品在文資園區的「食尚選物店」展售。

陳永基表示，台中是一個包羅萬象的城市，具有獨特藝術價值的課題廣及古今，除設計新穎商品或景點，台中在地老商品能讓品牌能源遠流長，更具有台中精神，邀請民眾來探訪台中獨特的多元藝術內涵。

春水堂總管理處協理劉彥伶也到場分享品牌經驗，她說，春水堂從台中市四維街起家，目前全台設點48家、日本有12家，9月將在香港開設新點，未來將積極開拓海外市場。

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