南門橋拓寬工程定案 將帶動屯區發展

台中市長林佳龍（右二）28日視察南門橋拓寬工程，實地了解該處交通與建設情況。（林欣儀攝）

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帶動大屯區發展，台中市政府爭取中央「生活圈道路交通系統建設計畫」經費補助，將進行大里區通往南區的南門橋拓寬暨聯外道路拓寬工程，28日舉辦地方說明會，市長林佳龍宣告「此建設定案」，強調規劃將兼顧文化保存與景觀，成為都市計畫縫合的最好見證。

位於東區、大里區交界處的南門橋歷史可追溯至日據時代，早期是吊橋設計，60年前改建為混凝土橋梁，林佳龍說，南門橋搭起南區與大里的重要通道，依車流量規劃，該處路寬應為20米，卻受限於橋面寬度問題，南門橋全寬僅14.4米，成為周邊交通瓶頸路段。

建設局指出，為確保屯區居民往來市區的交通便利與安全，特別規劃南門橋拓寬工程，總經費約1億7千萬元，已爭取納入內政部104至111年度「生活圈道路交通系統建設計畫」，預計拓寬道路為20米、雙向4車道，兩側並設計有行人通道。

「見證都市計劃縫合的最好見證！」林佳龍強調，台中縣市合併後，市府最大的挑戰在於縫合都市計畫，透過連接大里、南區的交通動脈可達成此縫合，且南門橋有其歷史淵源，未來將結合交通與水利、文化，打造兼具文化保存、景觀美化功能的橋樑，並藉由帶入設計概念、提升居民生活品質。

目前南門橋拓寬工程規劃將以「憶南門」為主要設計理念，保留日據時期的吊橋遺址，並採中路式鋼拱設計，藉由弧形概念豐富景觀，改建後也將增加橋下親水休憩空間、結合綠岸與流水意象。林佳龍說，工期預計360天，在安全品質前提下，盼能早些完成。

(中時 )

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