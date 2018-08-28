2018中州盃 全國全民分齡籃球賽開戰

2018全國全民中州盃分齡籃球賽28日開幕，中州科大副校長柴雲清主持開球儀式。（鐘武達攝）

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2018全國全民中州盃分齡籃球賽，有多達267支隊伍參加，規模號稱全國數一數二。（鐘武達攝）
2018全國全民中州盃分齡籃球賽28日開幕，輪椅組比賽首度登場。（鐘武達攝）

中州科技大學體育室及運動與健康促進系響應教育部體育署「提倡運動i臺灣」計畫舉辦的「2018全國全民中州盃分齡籃球錦標賽」28日開幕，全國267支隊伍將在為期10天的賽程中拚戰408場次，其中為肢體障礙朋友增設的「輪椅組」也首度登場開賽。

中州科技大學副校長柴雲清表示，中州盃分齡籃球賽連續舉辦13年，267支隊伍共15個組別 ，選手從國中、高中、大學到各行各業的社會人士，是全國數一數二規模的賽事。

開幕式前，「輪椅組」決賽率先登場，由彰化縣天龍隊對上台北市隊，其中張浩遠、鄭永雄、陳俊任、王章佳、陳易成、邱創義及呂駿逸都是輪椅籃球隊國手，拚鬥過程很精彩。

天龍隊教練黃稚桀表示，輪椅籃球的球員有的是小兒麻痺患者，有的是意外致使行動不便者，他們要靠雙手推輪椅、運球與投籃，因此鍛鍊手臂、推輪椅技巧都很重要。

開幕戰則是由大專男生組中州科大對雲林科大，兩隊都是UBA大專籃球聯賽的優秀隊伍，一番龍爭虎鬥，中州科大最後以73比42打敗雲林科大。

(中時 )

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