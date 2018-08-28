亞運》周天成：份量很重的銀牌 要學習李宗偉

周天成強調這面亞運銀牌份量很重。(杜宜諳攝)

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中時電子報
／雅加達報導

雖然無法替中華隊再添金牌，「小天」周天成仍在雅加達-巨港亞運，替中華羽球隊搶下史上首面亞運銀牌，他在賽後表情相當冷靜，因為小天知道自己的極限絕對不僅於此，但他帶著堅定口吻說著，「這是一塊份量很重的銀牌！」

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「當我在2010年廣州亞運，看著林丹與李宗偉的對決，當時情緒確實相當激動，沒想到8年後，我也可以打進金牌戰，」周天成說，「其實在國內，我找不到學習榜樣，所以李宗偉一直是我的學習對象，也很希望自己能他一樣。」

無論如何能夠拿下極具歷史意義的亞運史上首銀，對周天成來說，當然是種突破，尤其是接下來的下半年賽事很多，有了這面銀牌，自然變成一種肯定，「我想接下來的賽事，我都會盡力爭取搶進4強，甚至打進最後決賽。」

「能夠打進亞運決賽，已經遠遠超乎我的預期，感謝主！」周天成說，「我當然很想拿到金牌，也決定盡力去面對這次挑戰，如今都已結束了，接下來我該做的工作，就是回去好好檢討且修正這次比賽的缺失，然後讓自己可以更好。」

當然周天成最後也沒忘記感謝自己的幕後團隊，「這面亞運銀牌，無論對我與我的團隊都是一種鼓勵或幫助，接著我會努力繼續學習，學到更多不同的方式，盡我的力量去做。」問他是否有把銀牌球帶走，他馬上回答，「沒有！」

(中時電子報)

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