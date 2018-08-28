孫翠鳳邀觀眾到戶外看歌仔戲　聽歌分享愛

2018年08月28日 17:18 中時 李欣恬

到劇場看表演不過癮，明華園總團、秀琴歌劇團、30多位民歌手等，受新北市政府之邀，將在新北市的大街小巷，免費表演給觀眾欣賞。歌仔戲名角孫翠鳳表示，在劇院、戶外看歌仔戲，都有不同的魔力，也有不同觀眾群，「我們這回選定的劇碼為《乘願再來》，說的是佛陀故事，期望能和大家分享愛。」

孫翠鳳表示，目前的世界時局很混亂，「有戰爭、有難民，但是心中有愛是很重要的一件事，可以化解所有的對立，這齣戲說的是被滅國的王子，最後選擇放下心中仇恨，把愛找回來的故事。每次演出都有很大的迴響，這裡頭蘊含著愛的力量。」

孫翠鳳說，演戶外場最過癮之處，莫過於和觀眾的距離更靠近了，「這次場地在新莊體育場的草坪，現場預計排滿4000張椅子，觀眾也可席地而坐，最多容納1萬人，還會架設400吋大螢幕，以三機轉播，演員擦汗的小動作、臉上的毛細孔，觀眾都能看得一清二楚，這是難得的表演體驗。」

昨（28）日記者會現場，秀琴歌劇團團長張秀琴和當家小旦莊金梅，也現場演出對手戲，同時還有民歌手李明德、許景淳邊彈奏吉他邊演唱，炒熱氣氛。

新北市文化局長林寬裕表示，每年都會定期在社區、戶外舉辦免費的藝文表演，並規劃不同的主題，「今年選定傳統戲曲、民歌，這兩種無形的文化寶藏，希望能推廣給觀眾欣賞，都是免費舉辦，歡迎全台觀眾參與。」

明華園總團《乘願再來》將於9月2日，在新莊體育場陽光草坪登場；秀琴歌劇團《阿育王》將於10月6日在土城體育場演出。此外，還有包括許景淳、王夢麟、李明德、潘越雲、于台煙等30多位歌手，將在新北市各地舉辦13場民歌演唱會。系列活動持續到10月28日，詳情可上新北市政府官網查詢。

(中時 )