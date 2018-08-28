林志玲「隱私」再遭洩？！10年精藏照片全曝光

2018年08月28日 17:04 中時 徐桐炘

2019志玲姊姊慈善年曆歡迎頁。（ 財團法人臺北市志玲姊姊慈善基金會 提供）

林志玲創辦「志玲姊姊慈善基金會」，發行發行慈善年曆已邁入第10年，林志玲回歸當初創立的初心：「一輩子有多長，就愛多久！」2019年曆主題為「十年足跡．十年奇蹟」，除了收集過往9年精心為年曆特別拍攝的精選照片外，還有與許多受助者互動的照片，讓大家可以一窺檯面下最真實的她。

年曆中可見林志玲與腦性麻痺、罕見疾病、發展遲緩、聽障的孩子互動、與原住民的孩子一塊跳舞、和中國偏遠山區的孩子一起為興建好的宿舍而歡呼，也有遠至非洲史瓦濟蘭探訪愛滋孤兒及到日本氣仙沼市為311大地震的孩童一塊練習舞台劇演出，她也為婦癌病友親手戴上幸福的白紗、和八仙塵爆傷友緊密牽手。

林志玲堅持：「在有能力的時候，做應該做的事。」雖要在工作忙碌之餘，親自抽空探訪受助者，但她從未放棄任何機會：「我珍惜每一個與他們相處的當下，從他們身上看到了隱藏在體內的奇蹟力量，讓我相信我要繼續堅持！」

「十年不是終點，我的愛起承於這十年，獲得旁人給我更多的愛後，向前開展，啟程下一個十年！」林志玲年曆義賣及愛心義賣網站所募得之款項，皆全數捐助於弱勢兒童教育與兒童醫療計畫、女性健康議題倡導、災害救濟與急難救助等項目。

她今年更攜手認同其公益理念的潮牌STAYREAL、田原香滴雞精與勵志小語襪子等，一同捐獻愛心，以林志玲向來讓人暖心的勵志小語為素材，設計多款限量獨家聯名小禮。2019志玲姊姊慈善年曆於2018年8月29日凌晨12點起，在momo購物網及7-ELEVEN超商ibon開始預購，並可獲得不同的獨家贈品，限量送完為止。

(中時 )