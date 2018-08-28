「浩角翔起」告假《食尚玩家》籌備半年合體再闢戰場開新節目

2018年08月28日 17:09 中時 蕭雅玲

浩子與阿翔密籌半年在民視開新節目。（圖片提供：民視）

浩子（左）放長假回來與阿翔挑戰新節目主持。（圖片提供：民視）

「浩角翔起」主持《食尚玩家》多年，節目播出新時段撞到阿翔主持的《國光幫幫忙》，因而向製作單位「請長假」，以避免引發合約糾紛。兩人向《食尚玩家》製作單位請假一個多月後，兩人秘密籌備合體的新節目，今確定拍板定案在民視，正式宣告強勢進駐無線台時段!這也是環遊世界回來後，浩子第一個與阿翔合體的全新節目，據了解，民視電視台已籌備半年之久，《綜藝新時代》是為他們兩個量身打造的純外景節目，希望用拼力、毅力、勇氣、歡笑與淚水帶給年輕族群正能量，也讓觀眾看到「浩角翔起」在主持上的更多可能性，期能飆高收視成為綜藝雙霸王。

浩子說：「這是請長假回來後第一個我們兩個合體的新節目，走遍這麼多國家也覺得眼界大開，搞怪的想法更多，會希望把自己的創意跟想法帶到節目中讓觀眾看到不一樣的我們」，阿翔也說：「感謝民視給我們很大的空間參與企畫，不管浩子提多離譜的idea，大家還很認真的接受並開會討論，讓我們很感動」，浩子曾經還想出要搭直升機飛到空中跳傘，落在民視空中花園的地標「鑽石之眼」，希望把他們倆當成湯姆克魯斯，讓工作人員開會時候嚇到有5秒鐘講不出話！

「浩角翔起」兩人為了新節目出外景，他們還自爆，是他們進入演藝圈以來最丟臉、最羞辱的一集，簡直不敢想像後面還有怎樣的任務，節目除了製作單位出奇招，還會透過網路開放觀眾來投票，讓「浩角翔起」去挑戰高難度任務，兩人說不知道網友們會有什麼「不可能的任務」要他們去挑戰，笑說這是「燃燒自己照亮節目」，用生命做節目帶給觀眾全新感受不一樣的歡樂。

對於「浩角翔起」在民視另闢戰場開新《綜藝新時代》，所屬的經紀公司表示，「阿翔與浩子兩人目前都還是向《食尚》製作單位請假中，會告假到播出時間不會與其他節目有衝突為止。」經紀公司也說，這回主持的新節目早在半年前就已經決定了，「當時根本沒有《食尚》播出時段問題，而新節目播出時段在一開始與電視台洽談時就已經談妥，絕對不可能打到原來播出的10點以及現在播出的11點時段。」而浩子在向《食尚》告假後，與阿翔先接下《綜藝新時代》主持棒，尚有其他主持工作也都陸續在接洽中。

《食尚》所屬的TVBS也回應，「目前合約都還在走，「浩角翔起」暫時以請假方式沒法出班，至於請到何時也都還在協調中。」至於現在《食尚播出內容也並非「浩角翔起」請假前錄製內容的最後一集，「由於先前拍攝帶還有很多，目前電視台內部也都還在剪輯中。」

(中時 )