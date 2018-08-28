濃濃秋季食感！來王朝餐廳「品味秋餚」9／1餐點全新上市

「蛋裡蹦出來」充滿主廚創意巧思，視、味覺雙重享受一次滿足，售價240＋10％ ／位。（圖片提供／台北凱撒大飯店）

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湯品「南瓜野菌海鮮盅」融合海陸多重美味，適合3-4人分享食用，售價580元＋10％／份。（圖片提供／台北凱撒大飯店）
美味餐點「招牌牛肉麵」每份售價240＋10％／份。（圖片提供／台北凱撒大飯店）
「雞汁黃湯燕窩」為養身補氣佳品，售價650元＋10％／份。（圖片提供／台北凱撒大飯店）

時序入秋，台北凱撒大飯店王朝餐廳以「秋季養生」為主題，使用當季食材入饌，打造全新「品味秋餚」餐食，9月1日起限期供應。

創意料理「蛋裡蹦出來」完美結合蒸蛋與松葉蟹2大元素，軟嫩蒸蛋與肥美蟹肉在口中混合，搭配蛋白炒鮮奶品嘗，濃郁大海滋味衝擊味蕾。另道「南瓜野菌海鮮盅」做工繁複，先將整顆南瓜精雕細琢，考驗主廚刀工火侯，再以蔬菜熬煮出精華湯頭，囊括帶子、蝦球與各式菇類，兩者風味合二為一，是道暖心又暖胃料理。

針對不吃海鮮饕客，餐廳貼心推出2款特色料理，台灣在地小吃「招牌牛肉麵」，精選美國溫體牛腱心切片，搭配蔬果與牛骨熬煮48小時湯頭，佐以黃金麵條品嘗;頂級「雞汁黃湯燕窩」將東南亞頂級官燕煨煮入味，口感細緻滑順。

大啖饕餮美饌後，在酒店精緻客房享受美好假期，台北凱撒推出官網獨家「中秋團圓饗月宴」住房專案，即日起至9月24日止，平假日入住「家庭房」每晚價格4924元，加贈每房月餅禮盒乙盒與免費Mini Bar清涼飲料。

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中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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