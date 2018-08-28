藍綠議員炮轟潭子區長態度不佳 私聘區政顧問

2018年08月28日 17:33 中時 陳世宗

潭子區長劉俊信回答說，他合法編預算、合法執行，聘區政顧問與選舉無關。（陳世宗攝）

台中市潭子區長劉俊信28日在議會備詢，遭到藍綠市議員的連番炮轟，指他加班費領到滿，排擠部屬加班費額度，私聘區政顧問等；綠營市議員鄭功進更直批「不要為了一個人，做違背良心的事！」劉俊信回答說，他合法編預算、合法執行，聘區政顧問與選舉無關。

國民黨籍市議員楊正中28日質詢說，劉俊信在龍井、梧棲當區長時13個月平均月領兩萬元，因公所加班費額度有限制，劉領掉一大半的預算，部屬加班無錢可領。劉俊信表示，「為社會國家需要、鄉親的需要，該領的都要領；不該領的他一毛也不會領」。

民進黨市議員蕭隆澤、謝明源與陳淑華聯合質詢，蕭曾任潭子鄉長！蕭隆澤說劉俊信是唯一聘65位區政顧問的區長，且任期1年；區公所還花錢製做背心、證書，但都沒看到編列相關預算，區長不能只用自己的見解花錢。

民政局長游湧志說，可不可以聘區政顧問，在法律上還不清楚。蕭隆澤念句佛號「阿彌陀佛」他轉問人事處長陳杉根，陳回答以前是依法行政，法律有規定的可以做，現在法律沒有規定的可以積極去做應算是積極行政！在意的是預算是哪裡來？

民政局表示，不論哪一區的區政顧問，均為無給職，主要目的是強化為民服務效能，因此多由地方熱心人士擔任。潭子區公所聘任有無給職區政顧問，相關經費支出僅印製聘書及為民服務背心等費用。

民進黨市議員謝明源指出，區長該謙虛就要謙虛把預算花在刀口上，不要造成民眾誤解。市議員鄭功進說：「不要只為一個人，做背良心的事」且區長態度不好！主席何敏誠認為，劉俊信也不是都錯，但態度不好就要改！

(中時 )