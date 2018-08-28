南投縣長林明溱出席國中小校長會議 期勉用愛與創新讓教育起飛

2018年08月28日 17:31 中時 楊樹煌

▲南投縣長林明溱在國中小校長會議也下場和國姓國小客家舞蹈社演出「祈福、 迎神 、逗熱鬧」舞碼。（楊樹煌攝）

▲參加南投縣全縣國中小校長會議的成員與縣議員邱美玲等貴賓。（楊樹煌攝）

「每一個孩子都不能放棄」南投縣長林明溱今28日出席「南投縣107學年度第1學期中小學校長會議」，縣長在會中期勉與會校長，要用愛落實教育目標，翻轉孩子們的未來，培育出優秀人才，奠定南投縣競爭軟實力，讓南投小孩未來成為社會堅實棟樑。

林縣長說，他就任縣長3年7個月來，雖然擔承縣府負債壓力，戮力減債，但對教育施政一點也沒有打折，除了持續辦理學童免費營養午餐，確保35,000位學子均衡營養的健康飲食，減輕家長負擔，今年更擴大至幼兒園。

林縣長並指出，為了解教學需求，籌措經費完善教學設備與設施，提升教學品質和學生學習環境，他更積極訪視學校；在全體教育同仁努力下，投縣教育力大幅躍升，從全國第8名進步到第4名，在13縣市排行高居第2名，相當不簡單。

林縣長冀望校長們能發揮首席教師的職責，以創新精神辦學，帶領教師由下而上、自主規劃辦理，把每個孩子教好，共同增能，為學子點亮希望，共築自發、互動、共好教育願景，讓我們的孩子更優秀幸福。

林縣長並也請教育同仁一起來認養學習能力落後及弱勢的學生，用愛關心輔導，激發孩子潛力，透過「適性揚才」，讓孩子找回自信，用心閱讀，認真學習，翻轉他們的未來，創造出他們未來不同的機會與可能性。

全縣國中小校長會議除有嘉陵國姓弦樂團的縣歌演奏、客家組曲、國姓國小客家舞蹈的表演，教育處長李孟珍也頒獎表揚績優學校以及績優教師。

(中時 )