移工不知騎電動車不能酒駕？南市外勞酒駕比率增

電動自行車，在外籍勞工圈內十分盛行，但也頻發生酒駕事件。(鄭雅文攝)

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注意，騎電動自行車也有酒駕問題！電動自行車被外籍移工逐漸普及成為代步工具，騎乘人數不斷增加，但卻有許多移工誤認為酒後仍能騎乘電動自行車上路，導致違法情事增加，而酒駕移工又以越南籍移工最多，占酒駕離台移工7成。

台南市府勞工局表示，目前境內的外籍移工數共5萬9155人，其中產業外勞占約7成，又以越南移工占3成4最多，但隨著移工人數增加，犯案率也提高。根據台南市警察局統計，近2年移工的「吸毒」與「酒駕」比率就不斷升高。

尤以酒駕讓許多移工疑惑，認為騎的是電動自行車，為何被認為違法？移工並不了解其實騎乘電動自行車雖免考照、免稅費、又不用戴安全帽，但仍因屬動力機械，酒駕標準比照一般機車。

勞工局指出，現每月都有數件外勞酒駕案件，肇因於移工們下班時間喝酒頻率高，加上不知道騎乘電動自行車不能酒駕就上路，因而觸犯公共危險罪，最重可遭致廢聘而並限期離境。

外籍移工的酒駕代價相當高，因從去年9月起，勞動部就規定，若酒駕判刑確定，移工不僅要承擔所有刑責更會被要求廢聘列管並限期離境，若判有期徒刑輕緩刑者，則管制4年不得入境。

另外，雇主也須等待移工服完刑期或繳清罰金離境後，才能再申請遞補違法移工的名額，無不影響到雇主權益，因此勞工局也呼籲雇主，因善盡提醒職責，降低移工酒駕頻率。

(中時 )

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