張靚穎深夜斷開前夫公司 粉絲力挺「養一群廢物」

張靚穎今年4月與馮軻爆婚變。（圖／取自張靚穎微博）

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中時電子報
張靚穎宣布與馮軻公司解約。（圖／取自張靚穎微博）
粉絲力挺張靚穎。（圖／取自新浪微博）

被封為「海豚音女王」的大陸女歌手張靚穎2年前與愛情長跑13年的CEO男友馮軻結婚，卻引張靚穎母親反對，今年4月張靚穎驚傳婚變，昨(27日)她深夜發文，暗示和馮軻旗下的少城時代約滿不再續約，媒體求證馮軻未獲回應，粉絲則力挺張靚穎說：「要什麼公司，養一群廢物，她自己就是錢，支持」。

張靚穎3年前在演唱會上公開與馮軻戀情，隔年舉行婚禮，卻在前夕殺出張靚穎母親強烈反對，更有傳言指張母扣押戶口名簿，不讓女兒與馮軻結婚，事情鬧得沸沸揚揚，張靚穎低調回應將處理好家事，馮軻也發文稱「穩穩的」，強調兩人感情不變。

豈料今年4月卻傳出張靚穎和馮軻離婚，女方手上的婚戒也取下，張靚穎還被目擊與婚禮伴郎、小提琴手陳秋蒔深夜幽會，但又有一說指兩人只是好友。昨晚間張靚穎突然曬出一張寫著「簽署日期：2018年8月27日」的文件，說：「圖片為個人經紀合約截止日期。明天起，一切從一開始」，疑指斷開馮軻公司，對此，《新浪娛樂》求證馮軻，對方接起電話後僅說：「我這邊在開會對不起」隨即掛斷，而知情人指張靚穎確實是經紀約到期，其他不便多說。

(中時電子報)

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