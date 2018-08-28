創造品牌價值！林佳龍：台中市十大伴手禮 有禮真好

2018年08月28日 17:42 中時 盧金足

台中市長林佳龍28日化身台中市十大伴手禮最佳促銷員，創造「台中」品牌價值。（盧金足攝）

參選台中十大伴手禮的益春茶舍，由茶農郝志益與陳奕幃以產生珍貴量產的台8線大禹嶺茶園，與其他伴手禮競爭。（盧金足攝）

2018台中市十大伴手禮票選即將於9月1至2日在台中公園登場，今年共有200組商品報名參賽，已選出入圍的前100名，將從百大入圍店家商品中，評選出十大伴手禮獎、最佳人氣獎、金口碑獎、審團大獎、花博獎、優質清真獎及好禮標章等7大類獎項。市長林佳龍表示，活動第十年來已建立好口碑，提供消費者品質的保證，也讓商家彼此良性競爭、永續發展。年底花博將登場，市府努力打造台中品牌，並將伴手禮與花博結合，希望鼓勵更多人購買台中特色產品。

今日票選活動記者會在台灣大道市政大樓舉行，由林市長、台中市工商發展投資策進會總幹事蔡世寅、經發局長呂曜志、觀光旅遊局長陳盛山、糕餅公會理事長周子良、產業故事發展協會理事長許立昇、好禮協會理事長王曉薇、評審團代表吳朝福等人與會，共同邀請民眾參與最後階段票選。

「好東西要跟好朋友分享！」林佳龍表示，台中市十大伴手禮今年邁入第十年，活動規模越辦越大，參與店家相當踴躍，代表活動受到大家的肯定，建立了好口碑。

今年共有200組商品報名參賽，已選出入圍的前100名，接下來這周將進入民眾票選階段，歡迎大家一起選出心目中最喜愛的伴手禮。

林佳龍指出，台中市十大伴手禮不僅只是食品，也有融入文化元素創新的各種生活創意小物及精品，十分適合拿來送禮。「品牌不僅代表價格，也代表了價值」，十大伴手禮活動不僅提供消費者品質的保證，也讓商家彼此良性競爭、永續發展。

評審團代表弘光科大教授吳朝福表示，今年入圍台中市十大伴手禮的店家商品可說樣樣精彩，而且可以看到運用許多巧思，由於評選過程一定會有遺珠之憾，希望參與店家都能再接再勵，為消費者創造更多更好的美食。

台中市府工策會總幹事蔡世寅表示，今年的十大伴手禮活動除了設置首獎、金口碑、最佳人氣獎、評審團大獎之外，響應2018台中世界花卉博覽會特地增設花博獎，將選出三名參賽廠商中包裝與產品設計最能與花博連結的產品，並延續去年的優質清真獎等獎項。

昨天已由20位專業評審針對在地特色主題性、整體造型與創意美感、產業價值及發展潛力、商品美味度等項目，從200組商品評選出入圍最後階段全民票選的100項產品，將於9月1至2日在台中公園進行全民票選，選出心目中最具台中特色的伴手禮。

參選台中十大伴手禮的益春茶舍，由茶農郝志益與陳奕幃攜手以產生珍貴量產的台8線大禹嶺茶園，與其他伴手禮競爭，強調大禹嶺茶生長在海拔2300公尺高度以上的嚴峻地理環境，常年低溫的大禹嶺讓茶樹孕育有別於一般的茶樹果膠質，耐浸耐泡、數沖而不變澀。

這次民眾票選活動期間為9月1日早上10點至下午5點、9月2日早上10點至下午3點，活動現場除了入圍百大伴手禮的參賽店家外，特別邀請歷年得獎店家「回娘家」，並規畫有遊戲區，讓參與的大小朋友都能玩得開心。

(中時 )