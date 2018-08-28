賴揆：嚴防西南氣流豪大雨

2018年08月28日 17:43 工商 張語羚 、 郭吉銓

行政院長賴清德今（28）日視察中央災害應變中心時表示，西南氣流將帶來豪大雨，加強各部會橫向聯繫，並與地方政府縱向合作，盼提高效率，加速在3天內完成嘉義縣掌潭村淹水區域抽水，讓民眾儘速重返家園。

賴清德指出，他昨日探視嘉義縣布袋鎮及東石鄉的掌潭村、東崙村、西崙村淹水情形，當地因預防性撤離，許多長輩及孩童長時間外宿，因此政府要展現決心，請相關單位在3天內完成嘉義縣掌潭村地區抽水，至於西崙村及布袋鎮，也加速在今日下午前完成抽水。

賴清德表示，根據中央氣象局預報，西南氣流將在雲林、台南、高雄、屏東及台東等地區帶來豪雨，請相關單位調度更多抽水機組，加強效率。

此外，請於今日前完成家禽及家畜遺體搬離及焚化工作，避免引起傳染病，同時請國防部確保國軍弟兄防護得當，加入協助搬移禽畜遺體的工作。

有關家園清掃及復原，賴清德指出，雖有國軍不可進入民宅的規定，但針對協助災後復原，若有獨居老人或長輩需要協助，國軍可透過村里長或鄉鎮長帶領，視救災情形彈性處理。

賴清德表示，西南氣流帶來短時強降雨，昨日22時至今日10時，12小時累積降雨分別為高雄326毫米、屏東283毫米及台南125毫米，12小時即超過24小時250毫米的「10年治水保護標準」，造成今早高雄新增132處積淹水，但已迅速解決129處，可見高雄市政府在因應災情方面的努力成效。

交通部中央氣象局表示，西南氣流持續影響，中南部及東南部易有局部大雨或豪雨，尤其今（28）日至明（29）日上午期間，中南部可能有局部豪雨等級以上降雨，其他地區民眾請留意午後瞬間較大雨勢。

(工商 )