11月重譯米其林經典！台北「米其林月」19間餐廳聯手打造限定料理

「Prime One」端出美味牛排款待重要的人。（圖片提供／ Prime One）

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「隱丹廚」特色料理，帶給視、味覺雙重享受。（圖片提供／隱丹廚）

首屆《台北米其林指南2018》今年3月公布後，摘星餐廳吸引無數饕客前來嚐鮮，米其林再出奇招，聯手19間星級與餐盤餐廳，打造台北「米其林月」，11月1日至30日限期舉辦。

這次「米其林月」以「重譯經典」為設計主題，各大餐廳主廚發揮巧思與創意，以特色菜單滿足饕客挑惕味蕾。共襄盛舉星級餐廳有頤宮（3星）、請客樓（2星）、祥雲龍吟（2星）、吉兆割烹壽司（1星）、鮨隆（1星）、態芮（1星）、天香樓（1星）、雅閣（1星），及餐盤推薦餐廳，包括安東廳、Chou Chou、隱丹廚、JE Kitchen、小馬、Maru、Monsieur L、蘭、Prime One、日本橋玉井和辰園。

今年「米其林月」午餐售價落在台幣1200至6000元間，晚餐價格則在台幣 2188至8088元間不等（10%服務費另計）。賓客可在隱丹廚享用西班牙主廚 Daniel Negreira特製「海鮮燉飯」，或在喜來登大飯店安東廳大啖美味「黑松露調味蛋花湯」;喜愛粵菜消費者，不可錯過頤宮特製「廚師的回憶」料理及辰園「燉燕窩」。

想品嘗「米其林月」限定餐點，10月1日起可於網站guide.michelin.com預約，每日午、晚餐時段，依個別餐廳不同將開放2至10個預約座位。下載國泰優惠APP，9月30日前獨家保留位優先訂;FunNow APP為獨家官方預訂夥伴。

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