愛家公投連署管道遭質疑違法 幸福盟：是抹黑

2018年08月28日 17:40 中時 李宜秦

幸福盟「愛家公投」在8月底前順利通過連署門檻，將把愛家公投送交中選會。圖／幸福盟提供

昨反同團體幸福盟向中選會提出近200萬份的愛家公投，然而挺同團體伴侶盟批評愛家公投在連署期間，多次使用違法手段募集連署，還曾於學校、公司與公務機關等地進行連署，甚至有代簽的偽造文書之嫌，呼籲中選會應嚴格把關，刪除無效的連署書，且須開放管道讓誤簽的民眾撤銷連署書。幸福盟則澄清是「抹黑」，喊屈「幾十萬的人怎麼可能造假？」

幸福盟「愛家公投」在8月底前順利通過連署門檻，3項公投包括「婚姻定義公投」收到67萬8550份、「適齡性平教育公投」收到67萬100份，與「婚姻以外形式保障同性二人權益公投」收到63萬3450份連署書。而挺同的平權公投目前連署數約23萬，離達標的30萬仍有些微差距，相關團體盼社會大眾起身力挺。

如此大量的連署數量，遭台灣伴侶權益推動聯盟質疑其合法性，該聯盟專員徐文倩指出，幸福盟透過各種違法管道搜集連署，例如由學校老師向學生遊說，再將公投連署書夾入聯絡簿內，讓學生帶回家給家長簽名、至公司或公務機關如郵局、觀光中心等地發放連署書。

徐文倩嚴厲批評「在學校、公司等機關鼓吹連署，已經違反教育基本法與性別平等工作法」，她說教育部還特此發函，宣導公投連署不得在學校等地進行。徐文倩說，甚至還有民眾反映，有代簽連署書的狀況。

然而幸福盟理事長曾獻瑩反駁，3項公投的連署書都是透過擺攤、志工宣傳、關係網、教會等管道推廣，「挺同的是不實指控，完全不是事實，連署是志工一步一腳印跑出來的」，強調不可能會透過學校系統等進行連署，也澄清教育部所發的公文是「一般性政策宣導」，而非真對愛家宮投。

曾獻瑩反嗆，「挺同團體才會把連署書夾在學生聯絡簿內讓家長簽名」，認為挺同團體如此抹黑，是傷害參與愛家公投的夥伴與台灣的民主政治，他喊屈「幾十萬的人有可能造假嗎？」

伴侶盟呼籲中選會應該建立有效機制，刪除違法或無效的連署書，徐文倩指出「有些被誤導而誤簽的民眾想要撤銷連署，都會被幸福盟打混過去」，要求中選會嚴格把關，態度應更積極明確。

(中時 )