覬覦餐廳少婦美色 渣男天天訂外送誘騙下藥性侵

2018年08月28日 17:50 中時 鐘武達

彰化縣37歲傅姓男子覬覦1名在自家餐廳幫忙的少婦 ，即長期以叫外送為「餌」和少婦博感情並取得信任後，藉機在飲料下藥迷昏性侵，還以平板電腦拍攝性愛影片要脅，於半年內性侵17次之多，彰化地檢署檢察官指揮警方到傅男家搜索查扣性愛影片還意外查出傅男曾強逼少婦吸毒，全案訊後聲押獲准。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛指出，被害人是在娘家經營的餐廳幫忙，偶爾負責外送的工作，傅姓男子疑因垂涎少婦的美色，即經常藉口叫外送的機會，與少婦聊天建立交情，並在取得信任後開始以「慰勞辛苦」的理由請喝飲料。

少婦後來逐漸失去對傅男的戒心，終於就在今年1月間1次外送時，喝下傅男摻了不明藥物的飲料昏睡而慘遭魔爪，直到醒來回家感到頭暈跌倒，雖然懷疑遭下藥，但並未報案。

惡夢的開始！事後，傅男即開始連絡少婦，並以手中握有兩人性愛影片及裸照為由，要脅發生關係，少婦不堪恐嚇，半年多來又被性侵多達16次，直到最近實在無法忍受，毅然決定報案揭發傅男的惡行。

彰化地檢署檢察官蔡勝浩獲報後指揮警方蒐證後，於27日清晨前往傅男家搜索，果然當場起獲傅男用來拍攝性愛影片及裸照的平板電腦和手機，內容除了有被害人被性侵及猥褻的影像，赫然還有傅男意圖強逼少婦吸食安非他命的畫面，不過，幸因被害人極力抵抗，才未得逞。

全案檢察官訊後認為傅男所涉《加重性交罪》重大，且有反覆實施之虞，向法院聲押，彰化地院28日召開聲押庭審理後已經裁准羈押。

(中時 )