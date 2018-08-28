基市綠營鬧內鬨？議員登記參選不見黨部主委

2018年08月28日 17:45 中時 李怡萱

年底9合1選舉，今天是參選人第2天登記，民進黨今年共提名15人，基隆市長林右昌上午率9名基隆市議員候選人，聯合前往選舉委員會登記參選，但不見市黨部主委張錦煌及兒子張秉鈞，引發諸多揣測，不合傳聞也甚囂塵上。據悉，綠營因黨部主委選舉引發黨內不合，前、後任主委才不願同台造勢。

林右昌昨陪同蘇仁和、洪森永、陳志成、陳東財、林明智、游祥耀等6名現任民進黨市議員，以及施偉政、江志強、張美瓊3名民進黨提名的市議員參選人一起到選委會登記。他強調，希望黨內所有候選人一起努力，對於黨部主委無故缺席，林則打迷糊仗，直說「只是受邀前來，詳細情況不知道」。

民進黨議會黨團總召蘇仁和說，民進黨團現任議員一起相約來登記，事前都有在賴群組通知各同仁。不願具名的民進黨市議員指出，張錦煌為了替張秉鈞鋪平政壇之路，半途殺出與陳東財競選黨部主委，讓陳「心裡很不爽快」，也有不少議員認為陳「委屈」。至於兩人是否為此不願同台？議員則表示「有可能」。

對此，張錦煌表示，「早上才知道同仁要一起去登記，但人在台北來不及趕回去」，但有派黨部執行長代表出席，特別澄清「剛好有事才不去，會再了解現場狀況」，至於代表民進黨出征中山區的兒子張秉鈞則是因韌帶受傷，在家休養而沒有出席。

前任黨部主委陳東財則回應「不會委屈！」，並否認兩人「有心結」。沒有連任主委反而更輕鬆，目前的工作就是完成選務工作、好好為市長林右昌輔選，不用負擔責任沒什麼不好，對於其他外務沒有多想。

(中時 )