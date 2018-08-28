南部淹大水泡水車暴增 網憂2件事災後引爆

中南部淹水災情頻傳，也導致泡水汽機車暴增。(中時資料照)

友善列印
中時電子報

823熱低壓強襲，造成台南、高雄以及嘉義各鄉鎮淹大水，今(28)日持續受到西南氣流影響，也造成多處地方淹水，高雄市政府今日清晨才臨時宣布停班停課，但許多民眾已經出門，引發民怨。此外，淹水災情也導致泡水汽機車暴增，就有網友擔憂，災後竊車集團出籠，並使北部汽機車成另類受災戶。

中南部淹水災情頻傳，有網友在論壇「Mobile01」提問，「車子至今已經泡水兩三天了，開到一半就熄火放路邊了，看著陪伴老爸多年的兄弟泡在水裡動彈不得，內心非常的不捨，想到之後的維修費用也令人頭痛」，想問網友有沒有方法自救。有不少網友提出建言，要他直接換車，或是把車移到高處，等雨後再解決問題，或是將泡水的電瓶先拆下來，之後更換。

不過也有網友擔憂，「今後兩年內的中古車市場要出現一堆泡水車了。要買車的要睜大眼呀…」、「擔心竊車集團蠢動，南台灣泡水，北台灣車主挫的等，尤其是停産的車款原廠已無零件可換，必然會找殺肉場」，也有網友責怪政府，若能把錢多花在治水經費上面，那就不會有這些問題了。

截至26日下午3時為止，校園災損2億元，截至27日11時為止，農業災損則是近6億元。此次災情，也讓許多車輛變成泡水車，交通部公路總局就提出「因應0823超大豪雨災害相關受災民眾公路監理業務權益措施規定」，只要車輛是受災損壞，民眾持相關機關證明文件，辦理公路監理機關部份監理業務，包括燃料費、車輛報廢等，可展延到2019年2月25日。

(中時電子報)

文章來源：Mobile01論壇

覬覦餐廳少婦美色 渣男天天訂外… Pub遭檢舉有人吸毒 警方上門槍毒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。