南部淹大水泡水車暴增 網憂2件事災後引爆

2018年08月28日 17:47 中時電子報 呂承哲

823熱低壓強襲，造成台南、高雄以及嘉義各鄉鎮淹大水，今(28)日持續受到西南氣流影響，也造成多處地方淹水，高雄市政府今日清晨才臨時宣布停班停課，但許多民眾已經出門，引發民怨。此外，淹水災情也導致泡水汽機車暴增，就有網友擔憂，災後竊車集團出籠，並使北部汽機車成另類受災戶。

中南部淹水災情頻傳，有網友在論壇「Mobile01」提問，「車子至今已經泡水兩三天了，開到一半就熄火放路邊了，看著陪伴老爸多年的兄弟泡在水裡動彈不得，內心非常的不捨，想到之後的維修費用也令人頭痛」，想問網友有沒有方法自救。有不少網友提出建言，要他直接換車，或是把車移到高處，等雨後再解決問題，或是將泡水的電瓶先拆下來，之後更換。

不過也有網友擔憂，「今後兩年內的中古車市場要出現一堆泡水車了。要買車的要睜大眼呀…」、「擔心竊車集團蠢動，南台灣泡水，北台灣車主挫的等，尤其是停産的車款原廠已無零件可換，必然會找殺肉場」，也有網友責怪政府，若能把錢多花在治水經費上面，那就不會有這些問題了。

截至26日下午3時為止，校園災損2億元，截至27日11時為止，農業災損則是近6億元。此次災情，也讓許多車輛變成泡水車，交通部公路總局就提出「因應0823超大豪雨災害相關受災民眾公路監理業務權益措施規定」，只要車輛是受災損壞，民眾持相關機關證明文件，辦理公路監理機關部份監理業務，包括燃料費、車輛報廢等，可展延到2019年2月25日。

(中時電子報)