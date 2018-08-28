農業界特斯拉 全台首部太陽能播種機登場

2018年08月28日 17:50 中時電子報 游昇俯

游昇俯／台北報導

為了解決農業人口老化、農業缺工困境，並讓農業機械的使用更友善環境，農委會台東區農業改良場研發全國第一台「太陽能乘坐式播種機」，相較於傳統人工播種「條播」方式，提升效率15倍，大幅節省人力，並且，操作無需使用汽、柴油，僅靠太陽光便足以驅動。

台東區農改場副場長陳昱初表示，機體裝設300W單晶矽太陽能板，在陽光直射下曝曬4.5個鐘頭，電力即可供播種0.5公頃面積使用，播種時可持續對電瓶進行充電，推估若每天皆有陽光，太陽能播種車一個月可完成20公頃田地的播種。

陳昱初並提到，太陽能播種機機體小，總重僅250公斤，可輕易上下一般農友常用的3噸半貨車；而且，播種時安靜無聲，沒有傳統農機的引擎噪音，不會產生二氧化碳等有害氣體，環保無汙染。

傳統農民以「撒播」方式播種，粗放種植，需要種子量多，一甲地約需5個鐘頭才能播種完畢；以人工「條播」方式，一甲地則要30個鐘頭。台東區農改場作物環境課技佐曾祥恩表示，目前手推式的人工播種機，一次播種一行，太陽能播種機一次播種四行，每小時可播種0.5公頃，效率大約是人工條播的15倍。

太陽能播種機「播種部」設計為播種同時可覆土，並於田間畫線，協助播種定位。曾祥恩說，太陽能播種機目前應用於部落作物紅藜、小米等小粒徑種子作物的種植，未來十字花科蔬菜種植也可使用。

他說，原型機械成本約20萬元，目前正跟廠商洽談技轉，未來市場化生產，價格約可降到15萬元，最快明年能在市面販售。

(中時電子報)