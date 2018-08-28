《中時晚間快報》豪雨成災遊金門 藍轟陳建仁：不適任應下台

2018年08月28日 17:53 中時電子報 綜合報導

◎ 豪雨成災遊金門 藍轟陳建仁：不適任應下台

中南部豪雨成災，副總統陳建仁卻遭爆在救災高峰期間，大陣仗帶家人赴金門度假3天。國民黨立法院黨團28日召開「醜陋副總統！陳建仁戴口罩遊金門，避救災掩耳目失國格」記者會，書記長曾銘宗痛批，陳建仁一點悲憫之心都沒有，誇張離譜、前所未見，已不適合在副總統這個位子上，除了道歉止血外，要求陳應知所進退、下台。

◎ 泰簽證費調漲470元 外交部：積極與泰協調

對於泰國團辦簽證費10月將加收470元。外交部發言人李憲章今表示，我方注意到這樣的調整，會積極與泰國協調，但他強調，費用調整並非簽證費的提升，而是受理簽證申請在分工上有所調整。

◎ 西南氣流雨帶北移 台南嚴防強降雨

西南氣流持續發威，氣象專家吳德榮說，今天中南部劇烈天氣發生的機率較大，氣象達人彭啟明進一步說明，因雨帶北移，台南雨勢會較昨日明顯。明下半天後西南氣流減弱，天氣趨於穩定，不過仍可能有午後雷雨狀況。

◎ 吳亦凡加拿大摘獎 風光獲最受歡迎新人

吳亦凡日前風光出席加拿大「2018 iHeartRadio MMVAs」頒獎典禮，並一口氣奪下「Fan Fave New Artist（最受歡迎新人獎）」 大獎，頒獎時吳亦凡簡短致詞:「謝謝你們！謝謝！」感謝大家對他的支持及肯定。除了領獎，他更受邀擔任典禮的表演嘉賓，接連帶來〈18〉、〈Like That〉與〈Deserve〉三首歌曲串燒，炒熱現場氣氛。

(中時電子報)