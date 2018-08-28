國貿局及外貿協會 組柏林馬拉松台灣精品代表隊

2018年08月28日 17:56 工商 王淑以

經濟部國貿局及外貿協會自2015年起每年籌組「柏林馬拉松台灣精品代表隊」，帶著台灣精品品牌及產品前往歐洲強攻地表最速賽道，本屆「柏林馬拉松台灣精品代表隊」徵選活動報名人數共吸引全國213人參加。

台灣精品代表隊今日記者會上首度以征戰柏林馬的創意造型亮相，一字排開10人10色，各自用創意展現不一樣的台灣精品及臺灣形象。有跑者把台灣精品帶到跑場上；也有跑者展現濃厚的台灣意象，期望以吸睛的造型吸引外國跑者、國際媒體的關注，於賽場上發揮宣傳效力。

曾獲得2018萬金石馬拉松，國內第一殊榮的入選跑者蔡雅安，將以最長青的台灣精品大同電鍋造型出戰柏林馬，以期再創最佳PB；入選跑者中也不乏各行各業的佼佼者，一身蝙蝠俠裝扮的林明儀，為任職於普立茲獎得獎建築事務所的台灣建築師；全球首創的醫護鐵人創辦人陳彥良，也將以特製的台灣精品醫護鐵人三鐵衣出賽柏林馬。

不少入選跑者選擇用吸睛的創意變裝造型出賽，有跑界「苗栗林志玲」之稱的張月廷以台灣傳統媒人婆造型驚豔全場；陳柏安、洪小雯也分別以享譽國際的台灣食物：香蕉裝及珍珠奶茶裝亮相，大力推廣台灣形象。

在「2018柏林馬拉松台灣精品代表隊起跑記者會」上，活動大使名模王麗雅及10位台灣精品代表隊成員，亦穿上由台灣精品廠商：必和創意設計有限公司、興采實業股份有限公司贊助的跑衣，高機能性紡織技術，快速吸濕排汗，給予台灣精品代表隊選手們國際級的裝備規格。

品卓企業股份有限公司的三鐵後背包、束口包及腰包，以及綠能奈米科技有限公司的軟針灸酸痛貼布，提供台灣精品代表隊全方面的運動裝備支援，以優異的產品支持台灣精品代表隊。

(工商 )