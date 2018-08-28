陳建仁私人遊金門 黃子哲爆：竟調用縣府公務車！

副總統陳建仁。(中)（圖／本報資料照，姚志平攝）

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中時電子報
/綜合報導

8月23日熱低壓重創南台灣，各地淹水成災，至今嘉義仍積水未退，國民黨文傳會副主委黃子哲今28日在臉書表示，24日副總統陳建仁竟帶著全家大小到金門度假，未協助總統蔡英文全力投入救災，已是離譜，據黃子哲了解，陳建仁甚至疑有公器私用，調用縣府公務車當作其私人遊覽車之荒謬情事。

黃子哲說，8月24-26日陳建仁帶著全家8人幾乎遊遍大、小金門等景點，雖陳已刻意低調，但大陣仗的維安人員陪同，仍不免引起民眾側目，有民眾目擊到陳建仁一行人搭乘的藍色廂型車，車身印有「金門縣政府文化局」字樣。

黃子哲還說，據副總統辦公室的新聞稿顯示，陳這次的行程屬於「私人行程」，絕對不應動用公家資源。但陳卻未謹守這條分際，竟把公務車當成自家遊覽車來用，完全是公器私用。黃子哲強調，陳還要求所有照片必須等到9/1日才能公開，足見陳也知道身為國家副元首在國家歷經天災之時，仍赴金門旅遊，絕非適當之舉，雖在媒體揭發之後已道歉，但已然重創蔡政府形象。

黃子哲認為，其中，詭異的是，金門縣政府既然出借了公務車，理應知情。但卻有官員在臉書上否認知道陳建仁到金門的旅遊行程，這「是否是被總統府下令封口？」，讓縣府有苦難言？還是另有隱情？

黃子哲解釋，其實陳建仁過去給國人的整體印象算是正面，但國家面臨災難的關鍵時刻，他卻做出錯誤的判斷與選擇，還錯上加錯，有公器私用之虞，實在令人惋惜與錯愕，回想當年八八風災，時任行政院祕書長薛香川也是在父親節與岳父過節，卻遭民進黨砲轟，最後甚至因此而下台。按照民進黨的標準，陳建仁恐怕也只能知所進退了。

而據《中央社》報導府方人士最新回應，說這是試圖模糊焦點，副總統就任後，相關交通車輛等安全規劃，就由特勤中心負責，由國安單位調用公務車安檢後使用。「陳副總統家族一行包含機票、住宿、用餐等費用，都由其家族與個人支付，絕無使用公費。」並說，只要是特勤條例適用的對象，抵達地的交通，就是由國安單位徵用當地公務車輛，沒有例外。

(中時電子報)

文章來源：黃子哲臉書

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