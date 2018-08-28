8萬元誤丟垃圾車 翻遍3噸垃圾山找到了

誤將現金及存摺丟垃圾車，民眾掩鼻在垃圾堆裡，展開搶救8萬元行動。（陳淑娥翻攝）

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民眾誤將現金及存摺丟垃圾車，大甲區清潔隊協助將整車3噸的垃圾倒出。（陳淑娥翻攝）
大甲區清潔隊出動10名清潔隊員，協助將3噸的垃圾清理回垃圾車。（陳淑娥翻攝）

台中外埔區黃姓女子將8萬元現金及存摺藏在家中垃圾桶，27日晚間不慎被不知情的家人丟垃圾車，她誤認遭小偷緊急報警後釐清真相，大甲區清潔隊28日一早協助將全車3噸垃圾倒出，黃女等一家人掩鼻猛翻垃圾山，所幸大約1小時終於找到那袋「垃圾」，失而復得讓全家人好開心。

黃小姐的家人27日晚間6時許，將家中垃圾打包拿至大甲區清潔隊部丟棄，不久後，黃小姐發現藏有8萬元現金及存摺的那一袋垃圾不見了，誤認遭小偷緊急報警，警方到場調查後，發現烏龍一場，她焦急趕赴清潔隊求援，由於9點後清潔隊已打烊，在聯繫上隊員後，建議隔天天亮後再來找。

28日早上7時，清潔隊將該垃圾車的前段垃圾倒出，黃女等5、6名家人掩鼻在垃圾堆展開搶救現金行動，接著後段垃圾也傾巢而出，不過，那一包紫色垃圾卻始終沒著落，最後又返回前段尋找，竟然出乎意料找到了，失而復得辛苦錢，讓焦急的黃小姐超開心。

「真的很幸運！」清潔隊長楊仲平表示，一早動員10名隊員將整車大約3噸的垃圾倒出後，再逐步將全部垃圾清理回垃圾車上，能協助民眾找到物品真的很開心；但他說，貴重物品誤丟垃圾車後，大部分都很難找回來。

大甲區清潔隊指出，為方便讓民眾丟垃圾，在隊部擺放垃圾車開放時段供丟棄，通常一早就會駛進焚化廠，是屬於比較特殊的；而沿線收運的垃圾車，滿載後都直接進焚化廠，呼籲民眾倒垃圾時一定要多留意。

(中時 )

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