中市登革熱拉警報！周志浩：啟動防疫2大關鍵

台中市登革熱拉警報，確診病例達20例，除全市啟動防疫機制，台中市政府與疾管署合作在大里區進行區塊化學防治，呼籲民眾落實生活周遭「巡、倒、清、刷」，不讓病媒蚊有孳生環境。（張妍溱翻攝）

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中時

台中市登革熱拉警報，確診病例達20例，除全面啟動防疫機制，中市府登革熱防治中心28日邀專家、學者提出防疫良策，市長林佳龍說，「戒慎恐懼、但不恐慌！」，這次登革熱病媒蚊為白線斑紋，非以往埃及斑蚊，原舊有經驗為基礎，並有新的掌握以有效防疫。

疾管署長周志浩指出，防治登革熱的2大關鍵就是「迅速」與「落實」，中央地方聯手防疫動作要迅速，但民眾動員參與最重要，落實生活周遭「巡、倒、清、刷」，把水倒掉外，更要「刷」容器內部，不讓病媒蚊有孳生環境。

傳染病防治醫療網指揮官黃高彬，根據多年防疫經驗，提醒民眾除了清除積水容器，廢輪胎因積水不易倒出，建議檢查或予以粉碎；將邀請成大、奇美、高醫等具有診治登革熱病患相關經驗的醫師，到台中與在地醫生們分享防疫經驗，增加對於登革熱的警覺性與判斷。

衛生局表示，登革熱個案大多為大里區「開心農場」群聚感染，232位承租人都已掌握，除了每日電話追蹤了解其健康狀況，若有人不舒服即立刻檢查，另與疾管署合作在大里區進行區塊化學防治，公園、市場等人群聚集處也都要加強宣導。

「防疫如同作戰！」，台中市目前被列為為登革熱高風險區域，市府呼籲全市防疫動起來，尤其大雨過後可能導致病媒蚊指數上升，民眾應整理戶外容器、清除積水等方式，若拒絕、規避或妨礙防疫工作者，將依法處6萬元以上30萬元以下罰鍰。衛生局先以勸導為主，但提醒民眾勿心存僥倖，以免受罰。

(中時 )

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