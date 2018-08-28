中市江家鮮蝦大餛飩 皮滑溜料飽滿

2018年08月28日 18:08 中時 張妍溱

「江家餛飩」的鮮蝦大餛飩湯頭，採魚骨、蔬菜加上蝦頭等食材，熬煮約6個小時而成，放入一顆顆鮮蝦餛飩，湯頭鮮甜、口感相當搭配。（張妍溱攝）

原台中市第一廣場內的「江家餛飩」，30年前由第1代老闆江洋一創立，目前由第2代的3位子女分別經營3家店，大女兒江惠君與丈夫王文洲，16年前在北區漢口店展店，堅持用父親教導的獨門秘方，包製餛飩的原物料、比例，維持不變，另賣麵食、飯類和小菜，抓住新舊老饕的胃。

老闆娘江惠君表示，店內招牌鮮蝦大餛飩，湯頭採魚骨、蔬菜並加上蝦頭等食材，熬煮約6個鐘頭而成，加入鮮蝦餛飩，整碗喝起來的口感相當搭配，尤其手工餛飩外皮，皮薄、餡料又飽滿，見鮮蝦煮成紅色後立即起鍋，才不會皮開爛糊，吃起來Q彈爽口。

老闆王文洲指出，除了餛飩依然大顆、口感維持不變，店內菜色講究多樣化，以大紅袍花椒炒紅油抄手，再和煮熟的大餛飩相拌，入口後舌尖慢慢有酥麻的感覺，另有蝦仁煎、麵食和飯類，並搭配重口味小菜等，就是要讓來店客人吃得飽。

王文洲每天都到建國市場親自去挑選食材，再統一製餡，從早上5點開始包餛飩、熬煮湯頭、炒辣椒等。他嚴選蝦子一定要新鮮，食材品質要確保沒問題，店內口味才能永不變，他滿意地說，這也是是店裡累積好口碑的原因。

(中時 )